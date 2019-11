Peter Prevc tretji v Ruki, Timi Zajc zapravil stopničke v finalnem skoku

Smučarski skakalci so se iz Poljske preselili na Finsko, kjer je bila na sporedu druga posamična tekma za točke svetovnega pokala. V Ruki so bile v petek na sporedu kvalifikacije, najboljši je bil Timi Zajc, ki je skočil 139 metrov. Dober obet za slovensko reprezentanco, kar je potrdila tudi poskusna serija pred tekmo, v kateri je imel s 131 metri Zajc drugo daljavo. Pred njim je bil Norvežan Robert Johansson (138 m).

V prvi seriji je prvi od slovenske peterice skočil Anže Semenič, ki je z daljavo 131,5 metra (126.4 točke) dolgo vodil. Peter Prevc je postavil daljavo prve serije (139 metrov), a mu je vodstvo odnesel slabši doskok (138.7 točke). Timi Zajc je skočil 137,5 metra (140.0 točke) in prevzel vodstvo. Tako sta bila po prvi seriji na vrhu Zajc in Peter Prevc, tretji je bil Norvežan Marius Lindvik (137.6 točke).

Kot zadnji od Slovencev je skočil Anže Lanišek (136.5 metra, 134 točke), ki je zasedel peto mesto, Domen Prevc je skočil 123,5 metra (113.9) in zasedel 21. mesto. Norvežana Robert Johanssonin Johann Andre Forfangsta bila pred slovenskima skakalcema po točkah, a sta bila že med prvo serijo zaradi neustreznega dresa diskvalificirana.

V finalni seriji je Semenič skočil 136 metrov (262.6 točke) in zasedel 10. mesto Domen Prevc meter manj (135 metrov, 252.8 točke), kar je zadoščalo za 14. mesto. Lanišek, peti po prvi seriji, je v drugo skočil 135 metrov in zbral 272.4 točke za peto mesto. Izkazal se je tudi Lindvik, tretji po prvi seriji, ki je doskočil kar pri 142,5 metra, a je zaostal Danielom Andrejem Tandejem (282.5 točke, 142 metra). Peter Prevc je doskočil pri 134.5 metra (274.8 točke) in zasedel (začasno) tretje mesto, ki pa ga je obdržal. Na vrhu je bil namreč le še Zajc, ki pa je skočil slabo in z daljavo 127 metrov zasedel 11. mesto (262.2 točke). Zmagal je Daniel Andre Tande (282.5 točke), drugi je bil Lindvik, tretji Peter Prevc, peti pa Lanišek.