Zajcu druga poletna zmaga, na najvišji stopnički tudi Ema Klinec

Najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke so v petek zvečer opravili še z drugo poletno tekmo na domačih tleh, in sicer v Kranju. Na pokalu Cockta je drugič letos slavil Timi Zajc (258,4 točke), pri ženskah pa je bila najboljša Ema Klinec (237,5).

icon-expand Ema Klinec (na fotografiji) je bila najboljša med članicami. FOTO: Damjan Žibert Timi Zajc je v še enem tesnem obračunu tokrat premagal drugega Žigo Jelarja, ki je zaostal vsega tri desetinke točke. Tretji Anže Lanišekpa je zaostal le 1,6 točke. Četrti je bil Rok Justin(246,7), s petim mestom pa se je na skakalnice tekmovalno vrnil Peter Prevc(237,5). V ženski konkurenci je po drugem mestu pretekli petek tokrat slavila Ema Klinec, ki je bila za 1,2 točke boljša od Špele Rogelj. Tretja je bila Jerneja Brecl(226,8), četrta pa zmagovalka prve tekme v Mislinji Nika Križnar(215,2). Peterico najboljših je sklenila Katra Komar(197,8).