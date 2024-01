Žak Mogel namesto Domna Prevca na Poljskem

Vodstvo tekmovanja je v Nemčiji namreč skakalce na prvi tekmi spuščalo z 21. naletnega mesta, na trenerski tribuni pa je bilo predstavljeno, da skačejo z 19. zaletne rampe. Glavni trener naše B reprezentance Igor Medved je za Žaka Mogela zahteval 18. zaletno mesto in ga tudi dobil, a na koncu se je izkazalo, da to ni bilo eno naletno mesto nižje od konkurence, temveč kar tri, temu primerno pa se je vse razpletlo v boju s konkurenti. "Zmešnjava. Štarter je svojo nalogo opravil pod vsako kritiko. Začeli so z 21. zaletišča, ko sem jaz znižal, misleč da skačejo z 19., kot je tudi v rezultatih in kot smo imeli predstavljeno na trenerski tribuni, na 18. rampo, so nato zaletno klop po skoku Žaka postavili na 19. zaletišče. Takoj po koncu smo vložili pritožbo, imamo tudi slikovni material kot dokazno gradivo, a pričakovano se ni spremenilo nič. Na koncu upam, da je bila to šola za vse, da smo s protestom dosegli vsaj večjo doslednost vodilnih pri vodenju tekem celinskega pokala," je situacijo iz dopoldanske tekme v Garmisch-Partenkirchnu v soboto, kjer je bil Žak Mogel sedmi, za uradno spletno stran SZS podoživel Igor Medved.