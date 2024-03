Zakaj je letos v Planici toliko padcev?

Prevc: Nikoli ne veš, kje boš pristal

"Letošnji vikend v Planici je zelo topel, zaradi česar morajo na skakalnico metati več soli, ki pa se zaradi sence različno topi. Skakalnica ima odseke od zelo trdega do zelo mehkega. Nikoli ne veš, kjer boš pristal, in nisi pripravljen na to, kaj te čaka," je po sobotni preizkušnji, na kateri je Slovenija osvojila drugo mesto, o razlogih za številne padce spregovoril Peter Prevc.

Osrednji akter zadnjega vikenda sezone, ki bo v nedeljo še zadnjič nastopil v svetovnem pokalu, je dodal, da je pri padcu ekipnega kolega Zajca svoje odigrala tudi izjemna dolžina: "Timi je pač šel tako daleč, da je imel tudi s tem težave." Če bi Zajc pravilno pristal, bi Slovenija gladko dobila moštveno preizkušnjo, na kateri so s prednostjo 10,5 točke sicer slavili Avstrijci.