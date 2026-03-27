Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Zakaj Prevc odklopa od skokov niti ne potrebuje?

Planica, 27. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič Andraž Hočevar
Domen Prevc

Težko je priti na vrh, še težje je tam ostati, pravi obrabljena, a v športu še kako resnična modrost. Kmalu jo bo na lastni koži izkusil Domen Prevc, ki bo aktualno sezono 2025/2026 sklenil z velikim kristalnim globusom, zlatim orlom z novoletne turneje, dvema zlatima olimpijskima medaljama in morda tudi z malim kristalnim globusom za najboljšega letalca. Veliki uspehi s seboj prinašajo veliko pritiska, ki je bil za številne skakalne šampione prevelik. Prevc pa se z njim spopada na način, ki daje slutiti, da se lahko na vrhu obdrži še dolgo.

Z naskokom najboljšim skakalcem iztekajoče se sezone smo se pogovarjali po koncu četrtkovih kvalifikacij, ko je skakalcem najprej nagajalo sneženje, nato pa še spreminjajoči se veter, zato so morali nekateri dolgo čakati na svojo priložnost.

Na vprašanje, kako pri vsem tem ostati osredotočen, je Domen Prevc odvrnil, da mu to ni bilo težko. "Celotno sezono moraš biti osredotočen. Ne moreš se kar odklopiti, te občutke moraš negovati. Zanimivo bi bilo pogledati, kako zapeljem dan, kako si naredim urnik. Tudi na letalu si vzameš čas in stevardesi poveš, da se boš malo raztegnil, da ji ni čudno. To pride skupaj s športom. Ko prideš na skakalnico, ni nič hudega, če traja malo dlje in ta čas izkoristiš za pripravo na skok."

Domen Prevc je lani v Planici postavil nov svetovni rekord, letos bo v zrak dvignil veliki kristalni globus.
FOTO: Damjan Žibert

Odklopa od skokov ne potrebuje

Športniku, ki je že več mesecev neprestano pod drobnogledom medijev in številnih navijačev, bi pričakovali, da bo v zaključku sezone odšteval do zasluženega odmora. Vendar ne Prevc, ki pravi, da odklopa sploh ne potrebuje.

"Imam to srečo, da je zame odklop, da lahko počnem to, kar delam. Dolgi poleti, ki pridejo zraven, so užitek. Ni mi težko delati karkoli v tej smeri, ker vem, kaj me na koncu čaka. Sploh po takšni sezoni, kot je letošnja. To je zame odklop. Sploh se ne želim ustaviti. Tudi po sezoni, karkoli se bo dogajalo, želim nadaljevati. Seveda malo zamenjati okolje, da malo prevetrim glavo. Takšna sezona je nagrada, ki zapolni moje možgane."

Preberi še Mojstri letenja polni hvale na račun planiških organizatorjev

Odnos do novinarjev pove ogromno

Kako pristno je njegovo uživanje v skokih, je moč videti na vsakem koraku. Navsezadnje tudi pri izpolnjevanju medijskih obveznosti. Če jih številni vrhunski športniki dojemajo kot nujno zlo, si Prevc vzame čas za sleherno novinarsko vprašanje in je za povrh v odgovorih zelo izčrpen in vsebinski. Videti je, da tega ne počne z odporom.

V smučarskih skokih je perfekcionist. Posvečanje sleherni podrobnosti je poskrbelo, da se je njegova rezultatska krivulja v zadnjih dveh sezonah tako silovito dvignila. Del zmagovitega recepta pa je bilo tudi spoznanje, da vsi vendarle ne razmišljajo na isti način.

"Ne moreš od vseh okoli sebe pričakovati, da bodo toliko delali, toliko potiskali naprej v isti smeri. Vedno pridejo kakšne napake, to je za pričakovati na takšni ravni. Vsi smo tukaj za čim boljši rezultat," je pojasnil.

Prevc je ljubljenec navijačev – domačih in tujih.
FOTO: Damjan Žibert

Do popolne sezone mu manjka le še mali kristalni globus

Za piko na i sanjski sezoni bi nedvomno poskrbela zmaga v seštevku poletov. Po treh od petih posamičnih preizkušenj za vodilnim Stephanom Embacherjem zaostaja za 15 točk. Avstrijec je januarja praznoval 20. rojstni dan, Prevc pa mu napoveduje bleščečo prihodnost, pri čemer izpostavlja tudi njegove značajske vrline.

"Mislim, da bo v prihodnjih letih še zelo napredoval. Fant nekaj ima, ni zaman trikratni mladinski svetovni prvak. Poleg vsega pa je tudi zelo kultiviran, prihaja iz kmečkega, gorskega okolja. Zna se lepo, kultivirano obnašati. Všeč mi je, da takšni fantje prihajajo gor, da nas malo 'brcajo v rit'. Konec koncev nas to dela boljše."

planica poleti domen prevc pogovor

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615