Zakopane: Kubacki po prvem skoku v vodstvu, trije Slovenci v finalu

V poljskih Zakopanah poteka 16. posamična tekma smučarjev skakalcev v tej sezoni. Po prvi seriji vodi domači as Dawid Kubacki pred Stephanom Leyhejem in Kamilom Stochom. Najboljši Slovenec je Peter Prevc na devetem mestu, v finale pa sta se uvrstila še 19. Domen Prevc in 27. Anže Lanišek.

Peter Prevc ima pred drugim skokom dobro izhodišče. FOTO: AP Dawid Kubackina prvem mestu vodi s štirimi točkami prednosti, nato pa so razlike bistveno manjše. Peter Prevc na devetem mestu ima lepe možnosti, da v finalu z dobrim skokom močno popravi svojo pozicijo. Za petim Rjojujem Kobajašijemzaostaja za zgolj dobre tri točke.