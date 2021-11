Žan Košir: Zaradi poškodb je boljše, da žival iz sebe spustim na tekmah, ne na treningih

Tim Mastnak, Rok Marguč in Žan Košir se na novo sezono pripravljajo ločeno, kar pa Koširja ne moti. "Izi (trener Izidor Šušteršič, op. a.) je gotovo ocenil, da sem zelo tekmovalen. To pomeni, da se včasih ženem čez svoje sposobnosti. In tudi to lahko v tem obdobju vodi v poškodbe. Zato je veliko bolje, da se osredotočim nase in pozabim na to, kar delajo ostali. Na tak način lahko izboljšam sebe in svoje vožnje ter se dvignem na višji nivo," je na druženju z mediji pred začetkom olimpijske sezone povedal Košir.

"Vem, da je do uspeha vedno več poti. Sem pa tak, da se situaciji zelo prilagodim. Če bi ostali želeli, da bi vozili skupaj, bi vklopil tekmovalni nagon in jim skušal že takoj pokazati, da sem lahko boljši. Če tega ne želijo, bom počakal na tekmo in ta moment aktiviral takrat. Ampak glede mojih poškodb je boljše, da ne izzivam osjega gnezda ves čas, ampak da ga izzovem na tekmi in da takrat spustim žival iz sebe," se Košir zaveda, da je zanj morda celo boljše, da neposredne primerjave s konkurenti za zdaj še nima.

Pripravljenost bo skušal stopnjevati do februarskega vrhunca, ko bo Peking gostil zimske olimpijske igre: "Moj nivo voženj ni tako visok, da bi lahko iz daljave opazoval vse tekme in samo na olimpijadi stopil 'na gas' in bil nato za razred boljših od ostalih. Če ne bom nivoja stopnjeval iz tedna v teden, potem v času OI ne bo tako visok, da bi bil v boju za medalje. Cilj je, da iz tedna v teden povečujem intenzivnost. Tudi pri kondiciji sem zdaj šel iz nekih počasnih gibov v tiste bolj eksplozivne. Najbolj pa me bo dvignilo, ko bo na tekmah začelo 'piskati' in bom moral peljati. Takrat bom videl, kje je moja aktivacija – ali je že na 90 odstotkih ali jo bom moral še močno dvigniti."