Žan Košir: Vem, kako osvojiti kristalni globus

"V Berchtesgadnu je bila prva moja mednarodna tekma, tam sem tekmoval leta 1999. Spomini so lepi, a zdaj deset let tam nisem bil, tako da proge ne poznam dobro. Všeč mi je, da se bo svetovni pokal reševal v slalomu, moram reči, da vem, kako osvojiti globus, v tem položaju, ko je zadnja tekma odločala, sem bil že nekajkrat. Prva dva poskusa mi nista uspela, v naslednjih dveh, ko sem se boril za veliki in mali globus, sem bil uspešnejši. Zdaj moram svoje izkušnje izkoristiti, seveda pa ne morem ničesar obljubiti," ostaja previden v napovedih dobitnik treh olimpijskih kolajn.

V kombinaciji s počitkom je bila to dobitna kombinacija za tekmo svetovnega pokala, na kateri je šestič v karieri zmagal in po spletu okoliščin prišel do možnosti, da bo lahko čez deset dni sezono ocenil kot eno najuspešnejših v že tako bogati karieri. "Na Rogli sem si dokazal, da lahko še zmagujem. In to na domačem terenu, na katerem v zadnjih letih nisem bil uspešen in sem se praktično že sprijaznil, da mi na Rogli zmagati ne bo uspelo. A sem, in to ne z najboljšimi vožnjami. Imam še veliko rezerve, zato lahko optimistično gledam tako na boj za letošnji globus kot na naslednje olimpijsko leto. Je pa sezone nemogoče primerjati, jaz se ne oziram nazaj, vsaka sezona je drugačna, zato bo, če osvojim globus, zagotovo med mojimi najuspešnejšimi, ne glede na to, da nisem bil tako dominanten kot takrat, ko sem globus osvojil prvič," meni Gorenjec, ki je bil že nekajkrat povsem odpisan, a se je vedno znal vrniti na vrh.

Na spletni novinarski konferenci sta bila prisotna tudi Anže Polanec, predsednik organizacijskega odbora SP na Rogli, in predsednik Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan. Oba sta priznala, da je bilo zaradi pomanjkanja časa nekaj porodnih krčev, predvsem v zvezi z ukrepi in strahom pred okužbami z novim koronavirusom (imeli so eno okužbo), toda tako prvenstvo kot svetovni pokal sta bila uspešna. To dokazujejo pozitivni odzivi vseh deležnikov.

"Seveda o uspešnosti prvenstva vedno govorijo tudi finančne številke, čeprav končne bilance še ni, pa lahko rečem, da bomo imeli nekaj presežka. Računamo, da bo ta zaslužek petmestna številka, ki jo bomo vrnili v panogo," je napovedal Zupan.