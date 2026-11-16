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Zimski športi

Žan Košir pred novo sezono: Tekma je kot en teden treninga

Brdo pri Kranju, 16. 11. 2026 15.47 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Žan Košir

Pred začetkom nove sezone svetovnega pokala smo se pred časom pogovarjali z Žanom Koširjem, ki pri 42 letih še vedno z veliko motivacije vstopa v novo deskarsko zimo. Spregovoril je o poletnih pripravah, ljubezni do športa in željah v prihajajočem letu, popeljal pa nas je tudi skozi tekmovalni dan, od zgodnjega jutranjega vstajanja do finalnih voženj. Čeprav ima za seboj že dolgo kariero, ga še vedno najbolj veselijo sneg, popolni zavoji in prava hitrost.

Poletje je za Žana Koširja čas, ko trening ni omejen le na eno športno dejavnost. Kot ljubitelj kajtanja je velik del dopusta preživel na vodi, doma pa se je posvetil kolesarjenju in tenisu. Preizkusil se je tudi v cestnem kolesarstvu, čeprav ga še vedno bolj privlačijo vožnje po bolj razritem terenu.

"Poletje ponuja veliko možnosti. Kot ljubitelj kajtanja sem bil ves dopust nekako na vodi. Doma je potem več možnosti za kolesarstvo. Malo sem se navdušil nad cestnim kolesarstvom, vseeno pa veliko kolesarim tudi po gozdu. Raje se spuščam navzdol. Ljubiteljsko sem sodeloval tudi v teniški ligi in eno tekmo nam je celo uspelo zmagati. Poletje je bilo res zanimivo," pripoveduje.

Z leti je nekoliko prilagodil tudi obseg treninga. Čeprav danes trenira manj kot nekoč, še vedno prisega na raznovrstno športno pripravo. Prepričan je, da je za deskarja pomembno, da telo razvija z različnimi športnimi dejavnostmi, ne le z utežmi in tekom.

"Količine treninga so se vseeno nekoliko zmanjšale. Če sem včasih treniral dva- do trikrat na dan, zdaj treniram enkrat do dvakrat. Veseli pa me, da vse več mladih dela po podobnem konceptu. Sam sem že pred dvajsetimi leti vključeval različne športe. Ni šlo samo za fitnes in tek, ampak za široko paleto dejavnosti, da se telo razvija na različne načine. Seveda pa brez treninga moči in vzdržljivosti ne gre. Zdi se mi, da mladi zdaj končno delajo tako, kot sem si že ves čas predstavljal, da bi bilo za naš šport najbolje," poudari.

Zdaj je njegova misel razumljivo že povsem pri zimi. Veseli se snega, dni na smučišču in občutka, ki ga lahko ponudi le deskanje. Tekmovalne cilje ima jasno zastavljene, želi si čim večkrat premagati tekmece in se vsaj enkrat v sezoni povzpeti na zmagovalni oder.

"Najbolj se veselim, da bo zima in da bo res sneg. Pa ne boste verjeli, ampak moj sin je že pisal Božičku. To je res lep čas. Kot deskar si želiš popolnih zavojev in hitrosti. Čim večkrat si želim premagati nasprotnike in upam, da mi bo vsaj enkrat v sezoni uspelo stopiti na stopničke," pove.

Svetovni pokal zanj ni samo tekmovanje. Po poletnem premoru se znova sreča z ljudmi, s katerimi ga povezujejo številna leta na belih strminah. Prav ta družabna plat mu veliko pomeni. Med prizorišči, ki jih posebej izpostavlja, je seveda domače prizorišče, poleg tega pa Montafon, kjer bo marca 2027 svetovno prvenstvo.

Žan Košir je osvojil tri olimpijske medalje, srebrno in bronasto v Sočiju leta 2014 ter bronasto v Pjongčangu leta 2018. Leta 2015 je postal svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu, v sezoni 2014/15 pa osvojil veliki in oba mala kristalna globusa v svetovnem pokalu. Na tekmah svetovnega pokala je dosegel sedem posamičnih zmag.

"Na začetku sezone se spet srečam z vsemi prijatelji iz svetovnega pokala. Vedno se vprašamo, kako smo, kaj se dogaja, saj se dolgo nismo videli. Spremljamo se sicer na družbenih omrežjih, vendar tam ne objavljamo vsega. Ko se potem spet združimo, te vse skupaj kar potegne noter. Tega se najbolj veselim."

Ob sproščenih trenutkih na snegu pa je tekmovalni dan precej bolj naporen. Začne se zgodaj, z jutranjo rutino in ogledi proge, nato sledijo kvalifikacije in finale. Košir natančno pozna urnik, ki ga čaka, a pravi, da je tekma precej več kot le večurno fizično naprezanje.

"Komaj čakaš, da je veliko snega, lep sončen dan in da se ti na obraz vrne nasmeh. Tista strast, ko se voziš, dokler ne ugasne žičnica oziroma dokler te noge ne pečejo tako močno, da ne moreš več. Tekmovalni dan je seveda bolj napet. Že na začetku je spanec nekoliko slabši. Vstajanje je zgodnje, tako kot za vsako službo. Ob šestih imam alarm, se oblečem in grem malo teč. Pozimi je ob tej uri zunaj precej hladno. Potem nekaj pojem in se raztegnem. Ob osmih je že ogled proge," navdušeno pove.

Žan Košir
Žan Košir
FOTO: AP

Po prvem ogledu sledijo priprave na kvalifikacije, drugi nastop in nato še boj za čim več finalnih voženj. Vmes, kot pravi, se malo umiri. Tekmovalni urnik se lahko zavleče do popoldneva, psihična obremenitev pa je po njegovih besedah precej večja, kot bi lahko sklepali zgolj po trajanju tekme.

"Točno vem, kdaj bom startal. Prve kvalifikacije so okoli 9.45, druge okoli 10.30, potem sledi ogled proge za finale. Okoli poldneva oziroma ob enih se začne finale. Potem upaš na čim več voženj. Tekma se konča okoli druge ali pol tretje ure, če si na stopničkah. V tekmovalnem smislu je to nekako tako kot služba, ki traja od šestih do dveh ali treh. Čustveno in psihično pa je zelo naporno. Če bi primerjal tekmo s treningom, je ena tekma kot en teden treninga," nadaljuje.

Dolga kariera je spremenila tudi njegov pogled na rezultate. Včasih ga niti zmaga ali uvrstitev na stopničke nista povsem zadovoljili, če je med vožnjo začutil napako. Danes zna uspeh oceniti nekoliko drugače in več pozornosti namenja tudi občutku, da se na tekmovalni dan vse sestavi tako, kot si želi.

"Tudi se je zgodilo, da z zmagami in stopničkami včasih nisem bil zadovoljen. Morda sem bil znan po tem, da sem stremel k popolnosti. Vedno sem čutil napako in včasih si tekem sploh nisem ogledal, tudi če sem bil na stopničkah ali celo zmagal. Z leti pa to bolj ceniš. Za zadovoljstvo potrebuješ manj. Če pustimo rezultate ob strani, je najlepše, ko se vse sestavi v mozaik, ko vse teče in prideš v pravi ritem. Seveda pa sem najbolj zadovoljen, če se zbudim naspan, ker potem vem, da je pred mano dan, poln energije," zaključi.

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