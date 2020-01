Kranjec lovi mali globus, Bergant prepričan, da je Žan najboljši veleslalomist na svetu

"Zelo sem zadovoljen in ponosen nad samo predstavo,"se je v Ljubljani na zmago še enkrat ozrl Kranjec in dodal: "Vedno pogledam svoje vožnje, že zaradi analize, a redko jih pogledam večkrat. S sobotno drugo vožnjo sem bil zelo zadovoljen. Ne zgodi se velikokrat, da si rečem, da sem nalogo opravil tako, kot jo moram, da sem res pokazal vse, kar znam. Priznam, večkrat sem si ogledal ta posnetek."

Izkušeni smučar je dodal, da si pred sezono ni zadal konkretnih rezultatskih ciljev, vendar si v prvi vrsti želi, da je konkurenčen za vrh. "Na vsaki tekmi si želim biti v vrhu, a najprej je treba odsmučati, kot znam. A zdaj sem na takšni ravni, da če pokažem to, kar znam, sem lahko na vsaki tekmi med najboljšimi ali celo najboljši," je samozavestno, a umirjeno razlagal Kranjec, ki je prvič v karieri oblekel tudi rdečo majico vodilnega v veleslalomu, do konca je še pet tekem."Res je to prvič v karieri, vesel sem in ponosen, da gre sezona za zdaj po takšni poti, ampak ne sme se pa nič spremeniti v smislu same priprave oziroma načina, kako se lotiti posamezne tekme. Skušal bom nadaljevati sezono tako, kot sem jo začel in upam, da bomo na koncu veseli."

Simpatični smučar je obenem razkril, da si vseeno raje ogleda sobotno finalno vožnjo Adelbodna, kot tisto pred letom dni v Salbachu, ko se je prvič v karieri povzpel na najvišjo stopničko:"V Salbachu sem dosegel prvo zmago, Adelboden je največja klasika za veleslalom. V obeh primerih sem v drugem teku naredil popolni napad, obakrat z nekaj napakami. Težko rečem, na katero sem bolj ponosen, na obe v smislu tega, da sem v finalu obakrat prikazal vse, kar znam. A morda raje pogledam drugi tek Adelbodna kot pa Salbacha."