Zimski športi

'Danes si imam veliko manj za očitati, kot na kateri drugi tekmi'

Kranjska Gora, 07. 03. 2026 15.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Žan Kranjec v Kranjski gori

Slovenski as Žan Kranjec se je na domači tekmi za svetovni pokal v Kranjski Gori boril po svojih najboljših močeh in veleslalomsko preizkušnjo končal na 11. mestu. Zmago je po vrhunski predstavi slavil brazilski zvezdnik Lucas Pinheiro Braathen.

Odličen začetek na dobro pripravljeni progi

Kljub zahtevnim razmeram so si delavci na progi v Kranjski Gori prislužili vse pohvale, saj so pripravili odlično podlago za najboljše smučarje sveta. Žan Kranjec je v prvo vožnjo krenil s številko deset in po polovici tekme zasedal visoko deveto mesto. Njegov zaostanek za takrat vodilnim Lucasom Pinheirom Braathnom je znašal + 1,37 sekunde.

Napad v drugi vožnji se ni povsem izšel

V drugi vožnji je Kranjec pokazal napadalno vožnjo, s katero si je želel še izboljšati svojo uvrstitev. Čeprav se mu vožnja ni povsem posrečila, je tekmo končal na robu deseterice, z zaostankom + 2,21 za zmagovalcem. "V drugi vožnji je bila postavitev zelo specifična. Mogoče smučar, kot sem jaz, tudi v najboljši formi težko v takih pogojih naredi neko razliko. Glede na vse lahko še vedno povem, da je bil uspešen dan. Verjamem, da bi bil kakšno mesto višje, če bi bila druga proga postavljena drugače," je po tekmi dejal Kranjec. Olimpijski prvak Lucas Pinheiro Braathen je zadržal vodstvo, na stopničkah pa sta se mu pridružila še Švicar Loic Meillard na drugem in Avstrijec Stefan Brensteiner na tretjem mestu.

Žan Kranjec v Kranjski gori
Žan Kranjec v Kranjski gori
FOTO: Foto Bobo

'Manj si imam za očitati'

Po tekmi je slovenski veleslalomist ostal realen glede trenutne forme: "Končno mesto bo podobno kot na marsikateri drugi tekmi letos. Danes si imam veliko manj za očitati, kot na kateri drugi tekmi. Tudi druga vožnja je bila solidna. Želel bi si kakšno mesto boljšo uvrstitev, a trenutno se vrtim na teh pozicijah." je iskreno priznal Kranjec.

Jutri priložnost za slalomiste

Na štartu prve vožnje je bil danes tudi mladi slovenski talent Miha Oserban, ki pa je žal odstopil. Nova priložnost za slovenske barve v Kranjski Gori bo že jutri, ko bo na sporedu moški slalom, kjer bo nastopil tudi Oserban.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
žan kranjec vitranc kranjska gora

