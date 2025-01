Žan Kranjec na zadnjih treningih stopnjeval hitrost

Veleslalom v Adelbodnu velja za najzahtevnejšega v svetovnem pokalu. Matjaž Vrhovnik je na tem prizorišču pred skoraj 25 leti zmagal na tekmi v slalomu. Kranjec pa je januarja 2020 v Adelbodnu vpisal še drugo zmago med elito po prvencu leta 2018 v Saalbachu.

Nedeljska bo Kranjčeva 155. tekma v svetovnem pokalu, 98. veleslalomska, na 15 tekmah je veleslalomski olimpijski podprvak iz Pekinga stal na stopničkah. Ne želi ponoviti lanskega nastopa, ko je na tem prizorišču končal na skromnem 21. mestu. Na vsaki tekmi meri najvišje.

"Zadnje treninge smo izvedli v Kranjski Gori in Ponte di Legnu v Italiji. Počeli smo več stvari, v prvem sklopu smo predvsem želeli izboljšati tehnično izvedbo, v drugem pa dodajati hitrost in predvsem izboljšati pristop, da Žan od starta do cilja smuča napadalno. Za samo tekmo si najbolj želim, da bo Žan šel s starta odločno, maksimalno napadalno in z napadalno vožnjo vztraja do cilja. Če mu bo to uspelo, verjamem, da je lahko res zelo hiter in se bomo lahko veselili dobrega rezultata," je pred tekmo sporočil trener slovenskega asa Miha Verdnik.

Kranjec kaže stanovitnost, na vseh štirih veleslalomih je bil v najboljši deseterici, najboljši tretji v Beaver Creeku, sicer pa šesti (Sölden), osmi (Val d'Isere) in sedmi (Alta Badia). Trenutno je s 168 točkami četrti v seštevku discipline. Razlike so majhne. Švicar Marco Odermatt, ki je dobil zadnja dva veleslaloma v letu 2024, ima na vrhu seštevka zgolj 32 točk več.

Kranjec je v Alta Badii meril na zmagovalni oder, a se ni izšlo. "Po Alta Badii sem si vzel nekaj časa prosto in preživel božič doma, potem smo šli trenirat v Kranjsko Goro, imeli smo zelo dobre pogoje, ne bom pa rekel, da so bili povsem tekmovalni. Bil je dober trening, potem sem si vzel premor od snega, ker je bil bolj poudarek na kondiciji," je opisal Kranjec.

"Zadnji kamp smo preživeli v Italiji skupaj z Italijani. Imeli smo težke, ledene pogoje, takšne, kakršni so večinoma na tekmah. Poudarek je bil na tekmovalnih vožnjah, da je vsaka vožnja, vsaka izvedba na vrhunski ravni, in mislim, da smo to dobro oddelali in da sem dobro pripravljen za jutrišnjo tekmo. Tako kot vedno imam visoka pričakovanja, a se želim predvsem usmeriti v samo izvedbo in upam na super tekmo," je sklenil Kranjec.

Vrhunec sezone za Kranjca bo svetovno prvenstvo v Saalbach/Hinterglemmu, ko bo na veleslalomu na dan zaljubljenih 14. februarja napadal prvo kolajno na članskih svetovnih prvenstvih. Pred tem karavano čaka nočni veleslalom pod žarometi v Schladmingu (28. 1.), po SP pa sledi domači vrhunec zime s tekmama v veleslalomu in slalomu v Kranjski Gori, Pokal Vitranc 1. in 2. marca, za konec sezone v tehničnih disciplinah pa še Hafjel na Norveškem (15. in 16. marca) ter finale sezone v Sun Valleyju.