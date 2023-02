Žan Kranjec odločno na SP: Moj cilj je medalja

To bo njegovo šesto člansko svetovno prvenstvo. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih je bil del najboljše veleslalomske deseterice, s petim mestom na SP leta 2019 v Areju in šestim na SP pred dvema letoma v Cortini d'Ampezzo. Zdaj je bolj kot kadar koli doslej pripravljen za skok na oder za zmagovalce.

"Paralelno tekmo bom vzel zelo zares in bom poskusil dati od sebe maksimum, ki ga imam, in upam, da se pač izide tako, kot si želim."

Tudi paralelno tekmo bo vzel zares. "Če bi imel izbiro, kje bi lahko dobil medaljo, in če bi lahko zbiral samo eno, bi zagotovo izbral veleslalom. Vendar pa se tudi na paralelni tekmi podeljujejo medalje, in verjamem, da če dobro odpeljem, sem lahko tudi na paralelni tekmi zelo dober."

"Moja sezona je solidna, rezultati so konstantni, ne bom rekel, da sem bil z vsako vožnjo zadovoljen. Imam visoke cilje za to prvenstvo, na njem si želim dobro nastopati, kaj dobrega narediti, in potem spet naprej."

"Malo se že čuti, ko smo prišli v Courchevel, da je tekma že zelo blizu. Drugače pa bi rekel, da grem na to prvenstvo samozavestno," je odgovoril slovenski as.

Kranjec je prepričan, da zaradi tega, ker ne tekmuje v hitrih disciplinah, ne bo prikrajšan. V Meribelu, kjer so sicer ženska tekmovanja, je že tekmoval lani na finalu sezone na paralelni tekmi.

Moške tekme, ki so že bile na prvenstvu, si je ogledal po televiziji. Pričakuje, da bo veleslalom večinoma v senci. Kar bo dobro za stanje proge, glede na dokaj visoke temperature, pravi slovenski as. "Spodnji del deluje malo bolj strm. Videti je, da je proga dobra, in mislim, da bo dobra tekma."

Kranjec je treniral na podobno zasenčeni progi v Kranjski Gori. Marca, ko je Pokal Vitranc, je na progi Podkoren že nekaj več sonca, je pa tudi v Kranjski Gori na progi senčna stran in se na veliko delih slabše vidi, Kranjec vleče vzporednice vitranške strmine s to v Courchevelu.

"Zagotovo so podobnosti. Tudi na progi v Alta Badii je senčna stran. Vidljivost ne bo optimalna, ampak jaz mislim, da ne bi smel biti večji problem."

Sicer smučar, ki ne govori rad o svojih rezultatskih ciljih, ne skriva, po kaj je prišel v Francijo. "Res bi bil zadovoljen samo z medaljo, ampak pač vsaka tekma je zgodba zase, tudi nikoli ne veš, kako se na koncu vse obrne. Težko rečem, če bom peti ali šesti, ali bom razočaran ali ne. Odvisno od tega, kako bo potekala tekma, moj cilj pa je medalja."

Kranjec je zelo zadovoljen, da imajo Slovenci na voljo treninge na poligonu za svetovni pokal v Kranjski Gori. Ta je bil čez dan, ko je bil tam, zaprt za turiste, tudi v času šolskih počitnic. "Sem zelo vesel, da so nam šli na roko, da smo lahko trenirali in dobro so pripravili progo." To so polili z vodo. In tudi v Courchevelu so po njegovih informacijah po smuku že polili progo z vodo.