Žan Kranjec ostaja vodilni veleslalomist sezone, zmaga Zubčiću

Do konca sezone so ostale še tri veleslalomske preizkušnje, Žan Kranjec pa ima na prvem mestu zdaj deset točk prednosti pred Norvežanom Henrikom Kristoffersnom.

"Ko sem prišel v cilj druge vožnje, občutki niso bili dobri. Ampak na koncu se je izšlo za uvrstitev med najboljših deset. Ni ravno popolno, slabo pa tudi ne," je zelo posebno tekmo, ki sta jo zaznamovala toplo vreme in slab oprijem, ocenil slovenski veleslalomski as, ki se je s spomladanskimi razmerami na Japonskem prvič soočil že pred štirimi leti. "Premik na Japonsko mi sicer ustreza, saj tako nekoliko razbijemo rutino in ritem, spremenimo okolje. Je pa kljub vsemu to dolgo potovanje s časovno razliko tudi naporno," pravi Kranjec, ki nadaljuje niz uvrstitev v elitno deseterico in zato pred zadnjimi tremi veleslalomi sezone ostaja optimistično in dobro razpoložen.

Filip Zubčić je do zmage prišel z 12. mesta po prvi vožnji. Drugo mesto je zasedel Švicar Marco Odermat (+0,74), tretji po prvi vožnji, z desetega pa se je na tretjo stopničko povzpel Američan Tommy Ford (+1,07). Kristoffersen (+1,14) je vodil po polovici preizkušnje, v drugi vožnji pa mu na slabi progi ni uspelo priti višje od petega mesta. Po prvi vožnji je bil na drugem mestu njegov rojak Leif Kristian Nestvold-Haugen, ki je končal na četrtem mestu (+1,13).