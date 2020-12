Žan Kranjec po očetovi smrti zapustil priprave v Reiteralmu

Kranjec je na začetku meseca na prvem od dveh veleslalomov v Santa Caterini osvojil prve stopničke v tej sezoni. Slovenski veleslalomski as je v soboto po vodstvu v prvi vožnji v finalu zaostal zgolj 12 stotink sekunde za Hrvatom Filipom Zubčićem v bitki za drugo mesto.

"Včeraj se je smrtno ponesrečil oče trenutno najboljšega slovenskega alpskega smučarja Žana Kranjca . Osemindvajsetletnik je takoj prekinil proces treninga in se iz Reiteralma vrnil domov," so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Drugi veleslalom v Santa Caterini, ki so ga zaradi vremena izpeljali v začetku tedna, je končal na 19. mestu. Pred Kranjcem sta zdaj ključni tekmi, na katerih lahko doseže razliko v primerjavi s konkurenco, Alta Badia 20. decembra in Adelboden z dvema veleslaloma 8. in 9. januarja. Januarja lani je Kranjec osvojil prestižno zmago v Adelbodnu, ko je za premierno zmago pod Bernskim višavjem ugnal prav Zubčića. Leži mu tudi Alta Badia, kjer je bil dvakrat tretji.

Kranjec ima po štirih tekmah 134 točk za sedmo mesto v skupnem seštevku, sedmi je tudi v seštevku discipline. Na prvem mestu skupnega seštevka se je Švicar Marco Odermattz 240 točkami izenačil s Francozom Alexisom Pinturaultom. Odermatt, ki je bil na stopničkah na vseh treh veleslalomih od začetka sezone, je vodilni v seštevku discipline.

V sezono slovenskega veleslalomskega asa, ki je v sezoni 2019/20 po zmagi v Adelbodnu prvič oblekel rdečo majico vodilnega v posebnem veleslalomskem seštevku, je zarezala družinskega tragedija. Kranjec je prejšnjo sezono, potem ko sta zaradi pandemije covida-19 odpadla dva veleslaloma, končal kot četrti veleslalomist sezone.