Kranjec s prepričljivim vodstvom v prvi vožnji

Slovenski as Žan Kranjec vodi v prvi vožnji na tretjem veleslalomu v sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev v Alta Badii. Na drugem in tretjem mestu sta Norvežana. Henrik Kristoffersen zaostaja šest desetink sekunde, njegov rojak Lucas Braathen pa 73 stotink sekunde. Štefan Hadalin po slabem smučanju in velikem zaostanku pri vmesnih časih ni končal prve vožnje.

icon-expand Žan Kranjec FOTO: AP Žan Kranjec, ki je tekmo začel kot četrti na startu, se je odločno pognal na progo, ki jo zelo dobro pozna. S silovitim napadom je za kar 73 stotink sekunde izboljšal čas takrat vodilnega Lucasa Braathena, ki je prevzel vodstvo s številko 2, a je po nastopu Kranjca moral zapustiti rdeči sedež vodilnega v ciljnem prostoru. Vodilni veleslalomist in smučar zime Švicar Marco Odermatt, ki je zmagal na prvih dveh veleslalomih v Söldnu in Val d'Iseru, tokrat ni bil zanesljiv. Odermattu se kot prvemu na startu vožnja ni posrečila, njegov zaostanek za Kranjcem pa znaša 1,42 sekunde. Kranjec je prvo mesto prve vožnje obdržal tudi po nastopu prve jakostne skupine petnajstih najboljših tekmovalcev sezone. Na startu je sicer 69 tekmovalcev. Prvi slovenski veleslalomist bo lovil 11. stopničke v svetovnem pokalu, tretje v Alta Badii, potem ko je bil na sloviti strmini Gran Risa dvakrat tretji v letih 2017 in 2019. Tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah, ki je 15. novembra dopolnil 30 let, je doslej dvakrat zmagal, prvič se je zavihtel na vrh pred štirimi leti na veleslalomu v Saalbach/Hinterglemmu, januarja 2020 pa je kot prvi Slovenec osvojil tudi veleslalom v Adelbodnu. Slovenec se je na uvodnem veleslalomu v Söldnu zavihtel na drugo mesto, v Val d'Iseru pa je bil tretji. Na stopničke je skočil po spektakularni drugi vožnji. Po prvi vožnji je bil 11., z drugim najboljšim časom druge vožnje pa je pridobil kar devet mest. Smučarje v Alta Badii čaka dvojni tekmovalni spored z dvema veleslaloma. Po nedeljski tekmi bo sledila še ponedeljkova.