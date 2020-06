Žan Kranjec se ne ozira nazaj, ampak gleda le še v prihodnost

" Preveč se ne oziram nazaj. Osredotočen sem na novo tekmovalno leto. Sezono, ko bom skušal narediti naslednji korak v svetovnem pokalu, ko bo na sporedu svetovno prvenstvo ," je za 24ur.com povedal Kranjec. Športnik iz Vodic je s tem namenom, v času korone, predčasno začel kondicijske priprave na novo tekmovalno leto. S ciljem in željo, da pridobi kakšen kilogram mišic, da bi bil sposoben s tekmeci biti enakovreden boj od prve do zadnje tekme sezone. Izkoristiti vsako priložnost, ki se ponudi, da pobegne Henriku Kristoffersnu in druščini. Le tako se lahko nadeja uspeha, ob morebitnem spodrsljuju, na kateri od tekem, ko podlaga ni takšna, kot bi si jo želel.

"Bilo je 5 vrhunskih tekem, pet rezultatov povsem pri vrhu, stopničke v Söldnu, Alti Badii, zmaga v Adelbodnu. Ko sta prišli dve malo slabši tekmi so se stvari malo podrle. Tudi v psihološkem smislu, potem nimaš najboljšega dneva in je, kot je bilo. Zaključek je takšen, da moraš biti na vsaki tekmi maksimalen, da bi lahko izpolnil cilje,« dodaja 27-letnik, ki bo v novi sezoni sodeloval z novim serviserjem. Namesto Italijana Barnabe Greppija se bo ekipi priključil Lojze Debelak, ki je dolga leta deloval na Švedskem, bil serviser ene najboljših slalomistk vseh časov Fride Hansdotter.

6 tednov več časa za priprave

"1. junija smo imeli testiranje in lahko povem, da je Žan dosti bolje kondicijsko pripravljen, kot je bil v istem obdobju lani. Napredoval je, ko je govora o sami moči, pridobil 4 kilograme mišične mase, ob tem pa je obdržal hitrost. Glede na vse skupaj bi moral v novi sezoni še lažje in bolje smučati," je dodal dr. Mitja Bračič, ki skrbi za kondicijski napredek najboljšega slovenskega alpskega smučarja minule sezone, ki je zelo vesel, da pod njegovim okriljem vadita tudi specialista za hitri disciplini, Miha Hrobat in Martin Čater. Preprosto za to, da je med njimi, pri samem delu, prisotna tudi tekmovalnost. "Gre za tri različne fante, se dopolnjujejo, a če sem povsem iskren, se Miha in Martin od Žana še učita oz. mu sledita. Sploh Martin, ki še mora do konca poceliti poškodbo kolena, da bi lahko vaje izvajal na takšni ravni, kot bi si želel," je zaključil Bračič.