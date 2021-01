Žan Kranjec v Adelboden, Ilka Štuhec v St. Anton

Po Zagrebu se je karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju preselila v Švico in Avstrijo. V Adelbodnu smučarje čakata dva veleslaloma in slalom, medtem ko bosta na programu smučark v St. Antonu smuk in superveleslalom. V slovenski reprezentanci se z velikimi pričakovanji ozirajo zlasti proti Adelbodnu, kjer je Žan Kranjec pred enim letom zmagal.

Lanski 11. januar je bil res nekaj posebnega. Žan Kranjec je na prvi progi, ki jo je postavil slovenski trener Klemen Bergant, zasedel šesti čas z zaostankom 24 stotink sekunde za vodilnim. V finalu pa je Slovenec z izjemno drugo vožnjo na meji odstopa v cilju prevzel vodstvo ter nato v nadaljevanju odbil napade petih tekmecev ter kot prvi Slovenec dobil klasični veleslalom na progi Chuenisbärgli v Bernskem višavju. Vodičan ni dobil le prestižne zmage – prvič v karieri si je nadel tudi rdečo majico vodilnega v seštevku discipline. Zadnji del zaradi covida-19 skrajšane sezone se ni iztekel po Kranjčevih željah, saj je v veleslalomskem seštevku sezono končal na četrtem mestu. Tudi nova sezona je postregla z vzponi in nepričakovanimi življenjskimi dramami. Sezono je odprl s sedmim mestom v Söldnu, nato sta sledili odpoved v Val d'Iseru in selitev v Santa Caterino, kjer je 5. decembra prvič v karieri v svetovnem pokalu osvojil drugo mesto. Drugi veleslalom na tem prizorišču v roku 48 ur pa se mu v povsem drugačnih snežnih razmerah ni posrečil in ga je končal na 19. mestu. Pred Alta Badio je sredi priprav iz Slovenije prejel vest, da je njegov oče umrl v tragični nesreči. V Alta Badii je nastopil na jubilejni stoti tekmi v svetovnem pokalu, a je bila to, kot je po tekmi opisal trener Bergant, zanj najtežja tekma kariere. Spominu na pokojnega očeta se je poklonil z napisom na čeladi:"Oče, zate." Veleslalomski nastop na Gran Risi je končal na devetem mestu. icon-expand Žan Kranjec FOTO: AP Zaradi priprav na Adelboden je nato izpustil prvi ponovoletni slalom v Zagrebu na Sljemenu ter se pripravljal v Italiji. Za alpskimi smučarji so štirje od desetih veleslalomov sezone s štirimi različnimi zmagovalci, Sölden je dobil Norvežan Lucas Braathen, prvi veleslalom v Santa Caterini Hrvat Filip Zubčić, drugega Švicar Marco Odermatt, v Alta Badii pa je slavil Francoz Alexis Pinturault, ki po Zagrebu vodi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Kranjec je po štirih veleslalomih na petem mestu s 157 točkami, ima 133 točk manj od vodilnega Odermatta. Vmes bo tudi svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, kjer bo Kranjec glavni slovenski adut za kolajno. V St. Antonu bo konec tedna v znamenju ženskih hitrih disciplin. Na avstrijskem Tirolskem sta dve Slovenki, Ilka Štuhec in Maruša Ferk. Štuhčeva ima po uvodnem delu sezone dovolj razlogov za optimizem. Na prvem smuku v Val d'Iseru je bila tik pod zmagovalnim odrom, na četrtem mestu, na drugem smuku na istem prizorišču je bila sedma. Tudi superveleslalomska forma je v vzponu. V Val d'Iseru je bila 15. in prvič po SP v Aareju leta 2019 del najhitrejše petnajsterice. Štuhčeva bo na SP prihodnji mesec napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku. Švicarka Corinne Suter je zmagala na uvodnem smuku sezone, drugega je dobila Italijanka Sofia Goggia, uvodni superveleslalom pa je osvojila Čehinja Ester Ledecka. Zmagovalka zadnjega superveleslaloma za svetovni pokal v St. Antonu pred sedmimi leti je bila Tina Maze, dan pred tem je na smuku, na katerem je bila Mazejeva četrta, zmagala Američanka Alice McKennis. Štuhčeva je smuk končala na 20. mestu, superveleslalom pa na 31.