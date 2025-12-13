Kranjec za Brennsteinerjem zaostaja skoraj dve sekundi in je zgolj 'ujel' drugi tek

Avstrijec Stefan Brennsteiner vodi po prvi vožnji veleslaloma za svetovnih pokal alpskih smučarjev v Val d'Iseru. Nastop pa se ni posrečil edinemu slovenskemu predstavniku Žanu Kranjcu, ki je 21. z 1,79 sekunde zaostanka. Triintridesetletni Slovenec, ki je bil v tej sezoni na treh veleslalomih deveti, šesti in 24., je tokrat startal s številko štiri, tik za zmagovalcem zadnjih štirih veleslalomov na tem prizorišču, Švicarjem Marcom Odermattom, ki je pred tem prevzel vodstvo. Če je slednji ogromno pridobil v spodnjem delu, je Slovenec, zmagovalec dveh veleslalomov v svetovnem pokalu (skupaj 15 uvrstitev na stopničke), v tem sektorju izgubil in prišel na takrat zadnje mesto z 1,33 sekunde zaostanka.