Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Kranjec za Brennsteinerjem zaostaja skoraj dve sekundi in je zgolj 'ujel' drugi tek

Val d’Isere, 13. 12. 2025 10.42 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
15

Žan Kranjec v Val d'Iseru išče priložnost za popravo vtisa po zadnji bledi predstavi na ameriški turneji. Na veleslalomu v Beaver Creeku je bil namreč daleč od najboljših na 24. mestu. Slovenec je imel številko 4. Za vodilnim Avstrijcem Stefanom Brennsteinerjem zaostaja skoraj dve sekundi in zaseda 21. mesto. V drugem teku bo moral marsikaj nadoknaditi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Avstrijec Stefan Brennsteiner vodi po prvi vožnji veleslaloma za svetovnih pokal alpskih smučarjev v Val d'Iseru. Nastop pa se ni posrečil edinemu slovenskemu predstavniku Žanu Kranjcu, ki je 21. z 1,79 sekunde zaostanka. Triintridesetletni Slovenec, ki je bil v tej sezoni na treh veleslalomih deveti, šesti in 24., je tokrat startal s številko štiri, tik za zmagovalcem zadnjih štirih veleslalomov na tem prizorišču, Švicarjem Marcom Odermattom, ki je pred tem prevzel vodstvo. Če je slednji ogromno pridobil v spodnjem delu, je Slovenec, zmagovalec dveh veleslalomov v svetovnem pokalu (skupaj 15 uvrstitev na stopničke), v tem sektorju izgubil in prišel na takrat zadnje mesto z 1,33 sekunde zaostanka.

Stefan Brennsteiner
Stefan Brennsteiner FOTO: AP

Ta se je hitro še povečal, saj je Brennsteiner za njim odpeljal zelo dobro in se povzpel na prvo mesto s skoraj pol sekunde naskoka. Štiriintridesetletni Avstrijec je tudi zadržal vodstvo in bo napadal drugo zmago v sezoni in skupno četrto. Najbližje sta mu v prvi vožnji prišla Norvežana Henrik Kristoffersen in Timon Haugan, ki zaostajata 28 oziroma 33 stotink sekunde, Odermatt je četrti s 46 stotinkami zamude.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
alpsko smučanje veleslalom žan kranjec
Naslednji članek

Smuk v St. Moritzu: Ilka Štuhec ve, kako v drugo do vrhunskega rezultata

Naslednji članek

Utah je prekinil niz treh porazov

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
13. 12. 2025 11.08
Kranjec bo v drugo, kot zmeraj, smučal še slabše. Ampak, ker bo verjetno tudi nekaj odstopov, se bo uvrstil med 17. in 22. mestom.
ODGOVORI
0 0
Dejmonaši
13. 12. 2025 11.06
+1
Letos je baje odlično pripravljen😎
ODGOVORI
1 0
Sionist
13. 12. 2025 11.03
+1
NAvijaci po slovensko: "v drugi voznji bo presenecenje"! Muahahaha
ODGOVORI
1 0
Sionist
13. 12. 2025 10.58
+1
AMPAK...navijaci po slovensko; "drugic bo bolje" MUAHAHAHAHA
ODGOVORI
1 0
misterbin
13. 12. 2025 10.48
+0
Tudi ta Ilka se naj neha vsiljevati ker je nič od nič Wonova stara 41 let in zmaguje
ODGOVORI
1 1
misterbin
13. 12. 2025 10.46
+4
Na 24 odličnem mestu .Spakirajte se domov .
ODGOVORI
4 0
korcula1
13. 12. 2025 10.42
+0
O Domnu in kvalifikacijah pa nič
ODGOVORI
1 1
laky71
13. 12. 2025 10.40
+7
Alpski smučarji moški in ženske boljše, da se spravijo nekam delat in si z delom služijo kruh kot pa zapravljajo mastne denarce za bv
ODGOVORI
7 0
seter73
13. 12. 2025 10.40
+4
tole smucanje v Sloveniji umira na obroke.., sem ter tja se najde se unikum ki v neki disciplini dosega vrhunske rezultate kaksne 2-3 leta potem pa konec. Podmladka ni ker je treniranje mladincev 20k/letno, na zvezi se pa se kar pase nekaj pijavk ki bodo tam se ko ne bo nobenega v svetovnem pokalu kar bo cez leto ali dve
ODGOVORI
4 0
trtr
13. 12. 2025 10.38
+3
Na leto ima 6 tekem in njega se sponzorira.
ODGOVORI
3 0
Sionist
13. 12. 2025 10.35
+1
slovenci in smucanje! MUaahahhahhaha
ODGOVORI
2 1
Uporabnik1854475
13. 12. 2025 10.32
+3
Ajej, ni mu ratal med NAJboljših dvajset pridt
ODGOVORI
3 0
Napačnega so zaprli.
13. 12. 2025 10.13
+3
V drugi vozni bo presenečenje.
ODGOVORI
3 0
Brus1234
13. 12. 2025 10.12
+6
No , vsaj dedek ga ni nažgal, tako kot je Ilko včeraj Wonova.
ODGOVORI
7 1
simc167
13. 12. 2025 10.05
+3
eh
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385