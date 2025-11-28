Žan Kranjec z drugega mesta po prvi vožnji napada zmago

Triintridesetletni Žan Kranjec, ki je lani na ameriškem snegu v Beaver Creeku s tretjim mestom prišel do edinih stopničk v sezoni, ima izjemno izhodišče za drugo vožnjo. Tekmovalci od tretjega mesta naprej za njim zaostajajo pol sekunde in več.
Točno pol sekunde zaostanka ima četrti Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, Norvežan Henrik Kristoffersen na petem mestu pa že 54 stotink.
Kranjec je edini slovenski smučar na tekmi v Koloradu.
Zmagovalec uvodnega veleslaloma v Söldnu in zmagovalec četrtkovega superveleslaloma v Copper Mountainu Švicar Marco Odermatt prve vožnje ni dokončal.
