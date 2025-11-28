Svetli način
Zimski športi

Žan Kranjec z drugega mesta po prvi vožnji napada zmago

Vail, 28. 11. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je po prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal v Copper Mountainu na drugem mestu. Za vodilnim Avstrijcem Stefanom Brennsteinerjem 33-letni Vodičan zaostaja 26 stotink sekunde. Švicar Thomas Tumler na tretjem mestu ima zaostanek 48 stotink.

Triintridesetletni Žan Kranjec, ki je lani na ameriškem snegu v Beaver Creeku s tretjim mestom prišel do edinih stopničk v sezoni, ima izjemno izhodišče za drugo vožnjo. Tekmovalci od tretjega mesta naprej za njim zaostajajo pol sekunde in več.

Točno pol sekunde zaostanka ima četrti Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, Norvežan Henrik Kristoffersen na petem mestu pa že 54 stotink.

Žan Kranjec
Žan Kranjec FOTO: Profimedia

Kranjec je edini slovenski smučar na tekmi v Koloradu.

Zmagovalec uvodnega veleslaloma v Söldnu in zmagovalec četrtkovega superveleslaloma v Copper Mountainu Švicar Marco Odermatt prve vožnje ni dokončal.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
28. 11. 2025 20.33
-2
V drugem teku Kranjec NIKOLI ne napreduje, ampak nazaduje za 1 - 5 mest. Škoda, da veleslalom nima samo enega teka.
ODGOVORI
0 2
SAME KLOBASE
28. 11. 2025 20.31
+1
Pa da vidimo kaj bo prineslo
ODGOVORI
1 0
Zanesenjak
28. 11. 2025 20.12
+0
Žan, srčen fant
ODGOVORI
1 1
Dvigalo
28. 11. 2025 19.55
+2
Tiha voda bregove dere! Gremo Žan!!
ODGOVORI
3 1
HAIRFORCE666 666
28. 11. 2025 19.48
+3
Bravo Žan! Edini še slovenski smučar na katerega lahko stavimo!
ODGOVORI
4 1
