Žan Kranjec z optimizmom pričakuje spektakel pod žarometi

Norvežan Alexander Steen Olsen je dobil uvodni veleslalom sezone v Söldnu, Švicar Thomas Tumler je zmagal v Beaver Creeku, Marco Odermatt pa je po uvodnih dveh ničlah nato spet prevzel vajeti v svoje roke in zmagal na naslednjih treh veleslalomih v Val d'Iseru, Alta Badii in Adelbodnu.

Z Žanom Kranjcem ima tudi Slovenija tekmovalca v elitni sedmerici. Edini slovenski veleslalomist med elito je na prvih štirih veleslalomih bil del najboljše deseterice, v Beaver Creeku je bil tretji, še najslabši je bil po novem letu v Adelbodnu s 14. mestom, na prizorišču, kjer je pred petimi leti zmagal.

Kranjec, ki tekmuje le v eni disciplini, je premor po Adelbodnu izkoristil za pripravo na odločilni del sezone.

"Prejšnji teden sem treniral v Reiteralmu. Imeli smo res dobre pogoje, ledene, trda podlaga, danes, dan pred tekmo, sem spet treniral v Reiteralmu, jutri sledi nočna dirka. Sigurno nismo prav velikokrat tekmovali v Schladmingu, ampak kadar smo, sem vedno dosegal dobre rezultate, tako da bi lahko rekel, da mi teren leži," je pred šestim veleslalomom sezone povedal Kranjec.

Po njegovem mnenju je ta tekma nekaj posebnega. "Pod reflektorji tekmovati v veleslalomu vseeno ni stalnica. Vidljivost je lahko skoraj še boljša, ni menjavanja sence in sonca kot na kakšen lep sončen dan. Všeč mi je tekmovati tudi veleslalom pod reflektorji, veselim se tekme. Vremenska napoved ni najboljša, ne glede na to verjamem, da lahko dobro tekmujem, treba se je osredotočiti nase in dati vse od sebe," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Kranjec.