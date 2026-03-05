Naslovnica
Zimski športi

'Sezona ni bila najboljša, a na dober dan mi lahko uspe vrhunski rezultat'

Kranjska Gora, 05. 03. 2026 15.15 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Žan Kranjec

Kranjska Gora je v pričakovanju tradicionalnega tekmovanja alpskih smučarjev - 65. pokala Vitranc. Ljubitelji zimskih športov v Sloveniji bodo spremljali nastope najboljših smučarjev na svetu, nosilcev odličij z minulih olimpijskih iger. Slovenski smučar Žan Kranjec želi pred domačimi navijači dati vse od sebe.

Kljub spomladanskemu vremenu organizatorji napovedujejo spektakel, vrhunsko tekmovanje, na katerem bodo vsi tekmovalci imeli enakovredne pogoje. "Proga je v odličnem stanju in pričakujemo dve odlični tekmi ob napovedanem lepem in ugodnem vremenu," je na novinarski konferenci v Kranjski Gori napovedal predsednik organizacijskega komiteja pokala Vitranc Grega Benedik.

"Zahvala gre RTC Žičnicam Kranjska Gora, tudi Smučarski zvezi Slovenije, našemu klubu ASK Kranjska Gora, da smo letos še nekoliko bolj strnili moči, zagotovili dodatno infrastrukturo za zasneževanje, tako da so pogoji vrhunski že od decembra in januarja, ko so imele tukaj tekmovanje alpske smučarke," je dejal Benedik, ki si želi, da pred domačimi navijači presenetita tudi domača tekmovalca.

Glavni trener slovenske moške ekipe za tehnične discipline za svetovni pokal Miha Verdnik je hvaležen tako Žičnicam Kranjska Gora kot tudi nekdanjemu vrhunskemu tekmovalcu Andreju Špornu za usklajevanje z žičnicami in njihovimi željami, da so letos lahko v Kranjski Gori trenirali kadarkoli in imeli perfektne treninge. "Prejšnji teden smo imeli štiri dneve treninga, tudi z Američani, Hrvati in Italijani. Teren smo dobro presmučali in se skušali spoznati z razmerami, ki so bile v tistem trenutku," je dejal.

"Počutim se dobro, veselim se tekme, Kranjska Gora je posebna predvsem zaradi navijačev, tolikokrat sem bil že tukaj, da se počutim kot doma in res upam, da pokažem svoje najboljše smučanje," je dejal slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki je še bolj motiviran pokazati najboljše smučanje doma po sezoni, ki do zdaj ni potekala po željah.

Olimpijsko razočaranje je že pozabil in je lačen dobrih uvrstitev. "Ne skrivam, da si kljub sezoni, ki ni bila na najbolj vrhunski ravni, želim vrhunskih voženj. Še vedno verjamem, da imam na dober dan oziroma ko res sestavim dve dobri vožnji, v nogah vrhunski rezultat. Tudi na prejšnjih tekmah ni bilo vse slabo, določeni odseki so bili zelo hitri in sem se lahko kosal z najboljšimi. V prvi vrsti bo moj fokus na sami izvedbi, da res vsak del na progi, vsaka vrata odpeljem tako, kot znam, na svojem maksimumu," je dejal Kranjec.

"Verjamem, da sem sposoben priti vsaj med 10, če ne tudi višje. Kako se bo potem na koncu tekma odvijala, ne morem reči, ampak še vedno verjamem v svoje sposobnosti, v moje smučanje."

Glede na jasne noči je pričakovati, da bosta prvi vožnji potekali brez soli, drugi vožnji, ko bo topleje, pa bosta na soli. 19-letni Miha Oserban bo obe tekmi, veleslalomsko in slalomsko, vzel predvsem kot dragoceno nabiranje izkušenj, seveda pa je velika želja, da bi se prav doma prvič prebil v finale med elito.

Kranjska Gora bo tudi zelo primerna za krepitev samozavesti pred odhodom na mladinsko svetovno prvenstvo v Narviku na Norveškem, kjer bo prav tako tekmoval v veleslalomu in slalomu. Na start tekmovanja na podkorenski strmini pa bo šel tudi nekoliko razbremenjen, saj mu je prejšnji mesec uspelo osvojiti prve točke v evropskem pokalu, in to v veleslalomu.

"Ta teren sem prevozil že velikokrat, bil sem že predtekmovalec. Počutim se dobro, zdi se mi, da forma napreduje, upam, da v soboto napadem in da presenetim," je dejal Korošec.

"Zdi se mi, da sem iz tekme v tekmo vedno bolj samozavesten, kažem že boljše vožnje. Moj glavni cilj za Kranjsko Goro je, da naredim res svoj maksimum, svojo najboljšo vožnjo, tako da na koncu upam, da bom lahko presenetil tudi samega sebe. Zelo lepo bi bilo, če bi se uvrstil v drugo vožnjo, ampak prvi cilj je, da odsmučam tako, kot znam," je povedal Oserban.

mužet
05. 03. 2026 16.25
Ma bejž-kdaj imaš pa dober dan?
