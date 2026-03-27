Zaradi napovedi močnega vetra ženski trening prestavljen

Pravico do nastopa na letalnici v Planici ima le najboljših 15 skakalk v skupnem seštevku v svetovnem pokalu, poleg trikratne zaporedne dobitnice velikega globusa Nike Prevc bo med Slovenkami letela le še Nika Vodan.
V četrtek sta kvalifikacije za tekmo skakalcev na vrhu končala Anže Lanišek in Domen Prevc. V zahtevnih vremenskih razmerah je bilo v četrtkovem boju za prvo od dveh posamičnih tekem uspešnih pet Slovencev. Poleg Laniška in Prevca bodo nastopili še Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.