Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Zaradi napovedi močnega vetra ženski trening prestavljen

Planica, 27. 03. 2026 07.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Četrtkove kvalifikacije v Planici

Zaradi napovedi močnega vetra je bil trening skakalk pred sobotno premiero na planiški letalnici prestavljen na popoldanske ure s predvidenim začetkom ob 13.45 uri, so sporočili organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. Sledila bo posamična tekma skakalcev s poskusno serijo ob 14. uri ter prvo serijo predvidoma ob 15.00.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pravico do nastopa na letalnici v Planici ima le najboljših 15 skakalk v skupnem seštevku v svetovnem pokalu, poleg trikratne zaporedne dobitnice velikega globusa Nike Prevc bo med Slovenkami letela le še Nika Vodan.

V četrtek sta kvalifikacije za tekmo skakalcev na vrhu končala Anže Lanišek in Domen Prevc. V zahtevnih vremenskih razmerah je bilo v četrtkovem boju za prvo od dveh posamičnih tekem uspešnih pet Slovencev. Poleg Laniška in Prevca bodo nastopili še Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615