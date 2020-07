Zaradi 'obremenitev v Dumi' odstopil prvi mož ruskega biatlona

Vladimir Dračev, nekdaj odličen tekmovalec, je predsedniško mesto prevzel leta 2018, mandat pa bi se mu iztekel leta 2022 po olimpijskih igrah v Pekingu. A v zadnjih mesecih so se vrstili pozivi po njegovem odstopu.

Nekdanjemu svetovnemu prvaku so predvsem trenerji očitali pomanjkanje zaupanja in nepripravljenost na konstruktiven dialog, predvsem z ministrstvom za šport in drugimi nacionalnimi zvezami.

Po nekaterih podatkih naj bi bila zveza tudi zadolžena. Nenehno pa se ruski biatlon otepa tudi kritik o dopingu. To traja že vse od zimskih olimpijskih iger v Sočiju, nazadnje pa je bil v središču pozornosti po februarski raciji svetovni prvak v sprintu Aleksander Loginov.