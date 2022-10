Zaradi poškodb v Sölden le četverica slovenskih smučarjev

Prvi slovenski adut je Žan Kranjec, ki je lansko ledeniško uverturo končal na tretjem mestu. Nato je na olimpijskih igrah posegel po srebru.

"Glavni cilj? Vsako tekmo svetovnega pokala se poskusim maksimalno dobro pripraviti in 'oddirkati'. Cilji so vsaka tekma svetovnega pokala in svetovno prvenstvo," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Kranjec, ki bo uvodni veleslalom v Söldnu začel v elitni sedmerici na startu prve vožnje. "Ni lahka tekma, vem, kaj mi je v preteklosti prinašalo dobre rezultate, moram prikazati najboljše smučanje, ki ga znam," je o tekmovalnem uvodu še dejal Kranjec, ki je bil v Söldnu dvakrat tretji, prvič leta 2019. "Optimistično grem na tekmo, sproščen sem, ampak tudi čutim, da je tekma blizu," je še dejal.