Zaradi težke bolezni končal smučarsko kariero

Šestintridesetletni Sander si je že leta 2024 vzel tekmovalni premor, potem ko so mu diagnosticirali mitohondrijsko disfunkcijo, celično bolezen, ki povzroča utrujenost, ker mitohondriji, ki zagotavljajo večino energije telesu, ne delujejo pravilno.

"Po bolezni sem poskusil vse, da bi se spet ukvarjal z vrhunskim športom. V vsakdanjem življenju se počutim bolje, vendar moj cilj tekmovati na ravni svetovnega pokala še vedno ni dosegljiv. Zato sem se odločil, da dokončno končam kariero," je Sander dejal v izjavi nemške smučarske zveze, objavljeni v sredo.

Sander je dejal, da je ponosen na svojo kariero, ki jo je zaznamovala medalja na svetovnem prvenstvu. Od prvenca leta 2008 je tekmoval na 197 tekmah svetovnega pokala in se dvakrat povzpel na stopničke. Obe uvrstitvi na zmagovalni oder sta iz leta 2023, ko je bil drugi na tekmi v superveleslalomu v Aspnu in tretji na finalnem smuku sezone v Soldeu.