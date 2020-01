Zaradi virusa odpovedali smučarski tekmi v Jančingu, vprašljiva tudi VN Kitajske

"Zdravje in varnost naših športnikov sta na prvem mestu. Pomembno je tudi, da se športniki v miru osredotočajo na svoje predstave in na tekmovanje na tako zahtevni, novi progi," je dejal Kasper.

Fis zaradi koronavirusa na Kitajskem odpovedal olimpijsko generalko Mednarodna smučarska zveza (Fis) je zaradi novega koronavirusa, ki se še naprej širi, v dogovoru s kitajsko smučarsko zvezo in organizatorji odpovedala bližnje tekme svetovnega pokala za moške 15. in 16. februarja v Jančingu. Smuk in superveleslalom bi bila generalka na olimpijski progi za zimske olimpijske igre 2022 v Pekingu. Predsednik Fisa Gian Franco Kasper je dejal, da čeprav je tveganje v Jančingu nizko, pri Fisu ne želijo tvegati.

Zaradi virusa je Mok iz Kitajske preselil olimpijske kvalifikacijske turnirje nogometašic, košarkarjev in boksarjev. Zaradi virusa je do zdaj na Kitajskem že umrlo več kot sto ljudi.

"Mednarodni olimpijski komite je praktično vsak dan v stiku s Svetovno zdravstveno organizacijo. Ukrepi proti nalezljivim boleznim so pomemben del organizacije olimpijskih iger, pri katerih je varnost športnikov in njihovih spremljevalcev vedno na prvem mestu," se glasi uradno sporočilo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki dodaja, da bo organizacijski odbor iger še naprej sodeloval z ustreznimi organizacijami, ki spremljajo primere in sprejemajo primerne protiukrepe.

Prva tekmovanja na novi olimpijski smukaški progi v Jančingu so bila sicer uspešna, saj so Kitajci priredili 14. zimske igre med 16. in 20. januarjem. Tehnični in zdravniški delegati Fisa, ki so sodelovali na tekmovanju, so bili zelo zadovoljni tako s progo kot s snežnimi razmerami. Pri Fisu za zdaj še niso določili nadomestnega organizatorja odpovedanega smuka in superveleslaloma iz Jančinga. Ženska generalka svetovnega pokala za zimske igre 2022 s smukom in superveleslalomom bo predvidoma naslednjo sezono marca 2021, prireditelji upajo, da bodo lahko izpeljali tudi moške tekme.

Zaradi koronavirusa pod drobnogledom tudi VN Kitajske

Vodstvo svetovnega prvenstva v formuli 1 je sporočilo, da podrobno spremlja razmere na Kitajskem v luči velike nagrade po izbruhu koronavirusa. VN Kitajske je na sporedu 19. aprila v Šanghaju. Vodstvo tekmovanja F1 je v tesnem stiku glede razvoja dogodkov tako s kitajskimi prireditelji kot z Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia).

Dirka za veliko nagrado Kitajske je četrta dirka F1 sezone na koledarju, ki ima letos prvič 22 tekem. Po uvodu sredi marca v Avstraliji sledita dirki v Bahrajnu in Vietnamu, preden se dirkači zberejo v Šanghaju.

Kitajska ženska nogometna reprezentanca v karanteni v Brisbanu

Kitajska ženska nogometna reprezentanca, ki je pripotovala v Avstralijo na olimpijske kvalifikacije preko Wuhana, je zaradi strahu pred smrtonosnim koronavirusom za zdaj končala v karanteni v enem od hotelov v Brisbanu, poroča Brisbane Times. Reprezentanca bo ostala v karanteni do 5. februarja, ko bosta minila dva tedna od postanka v Wuhanu. Ministrica za zdravje v Queenslandu Jeannette Youngje za avstralski časnik dejala, da nobena od nogometašic ali spremstva sicer ne kaže simptomov okužbe z virusom in da je karantena zgolj preventiven ukrep.

"Tako vodstvo reprezentance kot kitajski konzulat zelo dobro sodelujeta z nami, prav tako so z vsem seznanjeni in nam pomagajo tudi v hotelu," je dodala Youngova. Kitajke bi sicer morale 3. februarja v Sydneyju igrati olimpijske kvalifikacije s Tajsko, zdaj pa bodo morale do 5. ostati v karanteni.

Ob zaznanih simptomih sledi takojšnje testiranje in izolacija

Avstralska nogometna zveza je zaradi novih odkritij, da se virus lahko prenaša že 48 ur pred tem, ko okuženi razvije simptome, sporočila, da vstopnic za olimpijske kvalifikacije še ne bo dala v prodajo. Na kvalifikacijskem turnirju poleg Kitajk in domačink Avstralka nastopajo še nogometašice Tajske in Tajvana in bi moral potekati v Wuhanu od 3. do 9. februarja, a ga je azijska nogometna zveza AFC sprva prestavila v drug konec države v Nandžing, nato pa v Sydney. Youngova je še dejala, da je v karanteni skupno 32 oseb.

"Če bo kdo od nogometašic ali spremljevalnega osebja, ki so ta čas v odličnem zdravstvenem stanju in imajo s seboj tudi zdravnika, razvil kakšne simptome, bomo celotno ekipo takoj odpeljali v bolnišnico na testiranje in v izolacijo," je zatrdila Youngova. Potrdila je še, da so danes odkrili prvi primer koronavirusa v Queenslandu pri 44-letnem moškem iz Vuhana, epicentra virusa, ki pa je izoliran v bolnišnici v Gold Coastu in v stabilnem stanju.