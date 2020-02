Zasledovanje dobila domačina Johaugova in Golberg, Lampičeva počivala

Vodilna v skupnem seštevku je pred najbližjo zasledovalko te sezone rojakinjo Heidi Wengna 15-kilometrski progi zmagala s kar 3:40,8 minute prednosti. Za trojno Norveško zmago je s tretjim mestom poskrbela Ingvild Flugstad Oestberg(+3:41.5). Z zmago je Therese Johaug, ki je dobila tudi švedsko-norveško turnejo, še povečala obsežno prednost v seštevku pred Wengovo. Pred zadnjimi osmimi posamičnimi preizkušnjami ima 2268 točk, Wengova 1611, tretjeuvrščena Rusinja Natalija Neprijajevapa 1260.

V moški konkurenci je drugo mesto na 30-kilometrski razdalji v izenačenem boju osvojil Simen Hegstad Krüger (+28,9), tretje pa Hans Christer Holund(+30,1). V moški konkurenci so tudi mesta od štiri do šest zasedli domačini, na sedmem pa je končal vodilni v skupnem seštevku Aleksander Bolšunov(+1:41,0). Rus je tekmo začel kot prvi s 34 sekundami prednosti pred Paal Golberg, a imel obilo težav z mažo smuči. Golberg je tako dobil tudi nordijsko turnejo, za kar je bil nagrajen z dodatnimi 300 točkami.

Od Slovencev bi lahko nastopila Anamarija Lampič, ki je v soboto obstala v četrtfinalu sprinterske preizkušnje v klasičnem koraku, a se je zaradi želje po počitku odločila preskočiti današnjo preizkušnjo. Tekaška karavana se zdaj seli v finski Lahti, kjer bosta prihodnji konec tedna 10- oziroma 15-kilometrski tekmi ter ženska in moška štafeta.

Izidi, moški, 30 km, zasledovanje, klasično:

1. Paal Golberg (Nor) 1:23:51,6 sekunde

2. Simen Hegstad Krueger (Nor) + 28,9

3. Hans Christer Holund (Nor) 30,1

4. Emil Iversen (Nor) 32,3

5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 32,9

6. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 34,2

- svetovni pokal, skupno (30 od 40):

1. Aleksander Bolšunov (Rus) 1948 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1531

3. Paal Golberg (Nor) 1202

4. Sjur Roethe (Nor) 1124

5. Simen Hegstad Krueger (Nor) 1123

6. Iivo Niskanen (Fin) 1047

...

48. Miha Šimenc (Slo) 105

119. Janez Lampič (Slo) 11

- ženske, 15 km, zasledovanje, klasično:

1. Therese Johaug (Nor) 41:13,8 sekunde

2. Heidi Weng (Nor) + 3:40,8

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 3:41,5

4. Ebba Andersson (Šve) 5:54,3

5. Astrid Jacobsen (Nor) 6:14,8

6. Jessica Diggins (ZDA) 8:40,1

...

- svetovni pokal, skupno (30 od 40):

1. Therese Johaug (Nor) 2268 točk

2. Heidi Weng (Nor) 1611

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 1260

4. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 1202

5. Jessica Diggins (ZDA) 1074

6. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1065

...

12. Anamarija Lampič (Slo) 693

49. Katja Višnar (Slo) 107

85. Alenka Čebašek (Slo) 11

89. Vesna Fabjan (Slo) 10