Zasledovalno preizkušnjo dobila Preuss, Lampičeva dolgo v igri za stopničke

Na zadnjih dveh kilometrih je 29-letna slovenska reprezentantka s hitrim tekom reševala ugled. V smučino je šla kot 21. in pristala na 13. mestu, za deseterico so ji zmanjkale štiri sekunde. V skupnem seštevku je Lampič napredovala na 19. mesto.

Več težav je imela pri streljanju stoje. Na tretjem strelskem postanku je pustila nepokriti dve tarči in zdrsnila na šesto mesto, pri zadnjem streljanju pa je zgrešila še trikrat.

Anamarija Lampič je po tretjem mestu na sprintu dobro začela tudi zasledovalno preizkušnjo. Po prvem strelskem postanku je z enim zgrešenim strelom padla na peto mesto, v drugo pa je bila brez napak in splezala celo na drugo mesto.

Do nove zmage pa je prišla vodilna tekmovalka svetovnega pokala Franziska Preuss. Z izjemo prvega streljanja, kjer je bila izenačena z zmagovalko sprinta Francozinjo Justine Braisaz Bouchet, je Nemka vodila vso tekmo, tudi napaka na tretjem streljanju pa ni bila dovolj, da bi katera od tekmec ogrozila Preuss na poti do druge zmage v sezoni in skupno tretje v karieri.

"Lahko bi se končalo povsem drugače, zato sem seveda zelo vesela. Včeraj sem takoj po tekmi legla v posteljo," je po tekmi povedala Nemka in potarnala, da ima rahle zdravstvene težave, zato se je po zmagi z mediji pogovarjala z zaščitno masko.

Drugo mesto na tekmi je kljub dvema napakama s puško osvojila Francozinja Julia Simon, nemški uspeh je z brezhibnim streljanjem dopolnila Vanessa Voigt.

V Franciji tekmovalce v nedeljo čaka zadnja tekma v koledarskem letu. Na skupinskem startu bosta nastopila tudi Jakov Fak in Anamarija Lampič.