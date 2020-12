Bertoncelj ni več glavni trener, njegovo mesto prevzema Hrgota

Člani zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo so danes na izredni seji odločali o usodah Gorazda Bertonclja in Timija Zajca, ki sta predčasno zapustila planiški mehurček med svetovnim prvenstvom v poletih. Bertoncelj ni več glavni trener, njegovo vlogo je prevzel Robert Hrgota, ki bo odločal tudi o tem, ali se bo Zajc lahko vrnil na tekme svetovnega pokala.

icon-expand Timi Zajc je na SP v Planici požel veliko medijske pozornosti, a iz napačnih razlogov. FOTO: Damjan Žibert Prvi mož odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je potrdil, da je novi vodja prve reprezentančne ekipe smučarskih skakalcev Robert Hrgota, ki je po Jasničevih besedah v soboto in nedeljo odlično opravil svojo vlogo v Planici. Gorazd Bertoncelj tako dokončno zapušča mesto prvega trenerja. UsodaTimija Zajca ostaja neznanka. Ali bo v prihodnje nastopal na tekmah svetovnega pokala, bo odločal Hrgota, ki je bil tokrat tudi edini kandidat za selektorja. To vlogo bo opravljal najmanj do konca aktualne sezone. Dvajsetletni Zajc je bil v soboto zjutraj izključen iz reprezentance, potem ko je bil po prvem dnevu posamične tekme na SP kritičen do dela glavnega trenerja, ki ga je javno pozval, da prevzame odgovornost za slabe rezultate. Kakšno kazen bo za svoje početje dobil, bo odločala disciplinska komisija. Kasneje je sicer Planico zapustil tudi Bertoncelj, ki je sam podal prošnjo, da bi se umaknil iz reprezentance. Več sledi!