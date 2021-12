ZDA napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger v Pekingu

"Zaradi trenutnega genocida v Ljudski republiki Kitajski, zločinov proti človeštvu v Šindžjangu in drugih kršitev človekovih pravic ne bo Bidnova administracija na zimske olimpijske in paraolimpijske igre v Pekingu 2022 poslala nobenega diplomatskega ali uradnega predstavnika," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki med novinarsko konferenco.

Diplomatski bojkot pomeni, da se olimpijskih iger ne bo udeležil noben predstavnik ameriške vlade, na njih pa bodo lahko nastopili ameriški športniki, poroča NBC News.

Kitajska je na udaru kritik zaradi zatiranja prodemokratičnih protestov v Hongkongu, zaradi politike do Tibeta in Tajvana ter zatiranja muslimanske manjšine Ujgurov v provinci Šindžjang. ZDA so Kitajsko večkrat obtožile, da nad manjšino izvaja genocid.

Kitajska je v ponedeljek opozorila, da bo za vsakršen bojkot sprejela povračilne ukrepe.

"Zimske olimpijske igre niso prizorišče za politični šov in politične manipulacije," je dejal Džao Lidžjan, tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za zunanje zadeve.