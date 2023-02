Zdaj gre zares: danes slavnostno odprtje nordijskega SP v Planici

V Planici bo 43. svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah potekalo do 5. marca, za naslove svetovnih prvakov v skokih, tekih in nordijski kombinaciji se bo borilo več kot 2000 športnikov.

Uro torkovega uradnega začetka prvega velikega dogodka na SP so prireditelji izbrali namenoma, saj simbolizira letnico 2023. Dan pozneje se bo začelo tudi dogajanje na tekmovalnem področju, najprej s kvalifikacijami prvih tekaških preizkušenj, zvečer pa še s kvalifikacijami za prvo skakalno tekmo, žensko posamično na srednji napravi.

V uradnem delu bodo športnike in navijače nagovorili Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze, predsednik vlade Robert Golob in predsednik Smučarske zveze Slovenije in OK Planica Enzo Smrekar.

Že prej pa se bosta predsednik vlade Golob in predsednik Fisa Eliasch sestala na Brdu, tema njunega pogovora bo trajnostni vidik SP v Planici ter njegov pomen za promocijo Slovenije.