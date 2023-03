Že po prvi seriji je vedel, da mu je ne more vzeti nihče

V končni uspeh ni dvomil tudi zato, ker veliko planiško skakalnico pozna kot lasten žep in na njej preživi največ časa: "Vedel sem, da mi ta skakalnica res leži, da tukaj največ treniram in sem zmeraj v dobri formi. Danes se je moralo poklopiti."

"V bistvu so se mi hlače zatresle samo pred prvim skokom, ker sem izpustil poskusno serijo. Nervozno sem čakal, ali bo skok pravi ali ne. Takoj po prvi seriji pa sem vedel, da ni nihče tako močen, da mi to vzame," je 22-letnik razlagal, potem ko je Sloveniji priskakal prvo zlato medaljo na letošnjem svetovnem prvenstvu v Planici.

Z nasmeškom na obrazu je dodal, da mu je ob pravem času uspela tekma kariere. Prav tako ni skrival, da mu ta medalja od vseh šestih, ki jih je doslej zbral na velikih tekmovanjih, pomeni največ. "Zagotovo največ šteje posamična medalja, ker si jo prigaraš sam. Zato upam, da bo v bodoče še kakšna z olimpijskih iger," je priznal in se v šampionskem slogu že zazrl v prihodnost.

'Splačalo se je trpeti celo sezono'

V tej sezoni mu marsikaj ni šlo po načrtih. "Splačalo se je trpeti celo sezono in biti okoli 15., 20. mesta. Na koncu je največ vredno nekaj dobiti na največji tekmi." A ko je več tisoč slovenskih navijačev njemu v čast glasno zapelo Zdravljico, so se stvari sestavile. "To mi bo za vedno ostalo v spominu. To je eden lepših dni v mojem življenju. Hvala vsem navijačem, ki so nas prišli spodbujat," je bil čustven.

"Včeraj sem težko zaspal, zgodaj sem se zbudil in potem bil cel dan nervozen. Čez dan ni bilo možnosti, da bi zadremal. Komaj sem čakal, da se vse skupaj začne, ker se je zelo zavleklo. Bilo je mučno, a takoj po prvi seriji sem dobil sproščenost in mirnost. Vedel sem, da bo medalja," je potek "zlatega" dneva opisal Zajc, ki je na skakalnico prišel dobro uro za reprezentančnimi kolegi, saj je izpustil poskusno serijo.