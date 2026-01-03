Naslovnica
'Želela bi si več, ampak jutri je nov dan'

Ljubljana, 03. 01. 2026 15.09

Avtor:
Matic Flajšman M.J. STA
Veleslalom Kranjska Gora sobota

Ana Bucik Jogan ni izkoristila domače tekme v Kranjski Gori. Edina slovenska finalistka je osvojila (le) končno 29. mesto in ni bila zadovoljna z rezultatom. To je bil njen zadnji veleslalomski nastop v Kranjski Gori, saj je dan pred tem napovedala konec kariere po koncu olimpijske sezone.

"Želela bi si, da bi bila moja zadnja veleslalomska finalna vožnja na tej domači strmini boljša. Bili so sicer dobri odseki, ampak naredila sem par napak, ki si jih na tako tekoči, tako dobro pripravljeni progi ne bi smela privoščiti," je v izteku proge dejala Ana Bucik Jogan, ki je tekmo končala z zaostankom 4,31 sekunde.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Luka Kotnik

"Izgubila sem preveč časa, tako da zagotovo je prisotne malo jeze, želela bi si več, ampak jutri je nov dan. Izkušnje iz današnje tekme bo treba prinesti v slalomsko," je še dejala Bucik Jogan. Dvaintridesetletna Novogoričanka je v petek sporočila, da je sezona 2025/26 njena zadnja v tekmovalnem športu in da bo ta konec tedna njen zadnji v vlogi tekmovalke na domači tekmi.

Preberi še

"Čustvena bo tista povsem zadnja tekma ob koncu sezone. Pri meni je bila prisotna misel o koncu tekmovalne poti že nekaj časa, tako da sem na tekmo prišla z enako miselnostjo kot na vse ostale in sem bila osredotočena na sam nastop," je dejala.

Ob tem je pohvalila organizatorje. "Proga je vrhunsko pripravljena, mislim, da se zna za jutri še malce zdrsati površina, tako da bo še malo bolj ledeno, velika pohvala organizatorjem in vsem, ki so pripravljali progo."

V izteku ciljne arene sta za Bucik Jogan navijali tudi njeni sotekmovalki, članici A reprezentance Andreja Slokar in Neja Dvornik, ki okrevata po poškodbah.

Hoerlu kvalifikacije, Prevc pa tokrat (šele) 30.

Minnesota z zmago nad Anaheimom ujela Dallas

bandit1
03. 01. 2026 16.05
Sanjaj.
bibaleze
