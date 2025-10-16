Svetli način
Zelena luč za otvoritveni spektakel na ledeniku Rettenbach

Sölden, 16. 10. 2025 11.59 | Posodobljeno pred 29 minutami

STA
Jubilejna 60. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju po vrsti se bo začela po načrtih. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze (Fis) je danes po opravljeni snežni kontroli uvodnima veleslalomoma v Söldnu prižgal zeleno luč.

Alpske smučarke bodo sezono na ledeniku Rettenbach odprle 25. oktobra, alpski smučarji pa dan kasneje, 26. oktobra.

Ilka Štuhec je nedavno razkrila, da bo nadaljevala kariero
Ilka Štuhec je nedavno razkrila, da bo nadaljevala kariero FOTO: Damjan Žibert

Veleslalomsko uverturo nestrpno pričakujejo tudi v slovenskem taboru. Na sobotnem ženskem veleslalomu se bodo za prve točke za seštevek svetovnega pokala merile tri Slovenke Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar. Dan kasneje na moškem veleslalomu pa bo slovenski favorit za najvišja mesta Žan Kranjec.

Lani sta v Söldnu slavila Italijanka Federica Brignone in Norvežan Alexander Steen Olsen. Za slovenski uvrstitvi sta poskrbela Žan Kranjec s šestim in Bucik Jogan z 21. mestom.

