Zelena luč za otvoritveni spektakel na ledeniku Rettenbach

Starejši gospod in dama srednjih let v kupeju vlaka. Starec nenadoma spusti prdec in dama se prekriža: "Nezaslišano! Kaj takega se mi še ni zgodilo!" "Kaj?" se začudi starec. "Jaz sem pa mislil da je meni ušlo."