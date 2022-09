Železarji zanesljivo prek mladih Salzburžanov

Tokrat so se merili z mlado salzburško zasedbo in jo na koncu tudi premagali, čeprav so se gostje v prvi polovici tekme dobro upirali. A železarji so imeli že takrat terensko premoč in več strelov, zadevati pa so začeli šele v drugi tretjini. Za vodstvo je v 24. minuti ob igralcu več poskrbel Latvijec Rudolfs Polcs, prednost pa je nato povišal še Žan Jezovšek v 36. minuti. Zadnja tretjina je bila z jeseniške strani zgolj formalnost, saj so domači še dodatno stopili na plin in vse bolj utrujene tekmece odpravili še s tremi zadetki. Najprej je drugega na tekmi dosegel Jezovšek, četrtega je dodal Eric Pance, piko na i zmagi, pri kateri vratar Antti Karjalainen ni dobil zadetka, pa je postavil Luka Ulamec v 52. minuti.

V naslednjem krogu regionalnega tekmovanja se bodo železarji v soboto v gosteh merili z italijanskim Meranom.



Izid, Alpska liga, 3. krog:

Sij Acroni Jesenice - Red Bull Juniors 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Polcs 24., Jezovšek 36., 45., E. Pance 47., Ulamec 52.