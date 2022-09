Železarji doma visoko premagali Bregenzerwald

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v domači dvorani Podmežakla premagali avstrijski Bregenzerwald s 6:0. Železarji, ki so eni glavnih favoritov tega regionalnega tekmovanja, so po porazu proti novincem, ekipi Unterland Cavaliers, ujeli ritem zmag. Potem ko so doma premagali mlade Salzburžane in v gosteh Merano, so dosegli še tretjo zaporedno zmago. S tem so se pobrali po sredinem porazu v finalu slovenskega hokejskega pokala, ko so z 2:4 izgubili proti SŽ Olimpiji.

icon-expand Gaber Glavič FOTO: Miro Majcen Jeseničani so bolj ali manj nadzorovali celotno srečanje. Za vodstvo je poskrbel Eric Pance v 13. minuti in dosegel že svoj sedmi gol v letošnji sezoni alpske lige. Prednost domačih je štiri minute pred koncem prve tretjine povišal Jaša Jenko. Na začetku druge tretjine se je sam pred gostujočim vratarjem znašel Žan Jezovšek in zabil tretji gol Jesenic. Tudi gostje so imeli v drugi tretjini svoje priložnosti, a je vsakič svoje delo dobro opravil vratar Jeseničanov Urban Avsenik. V zadnji tretjini sta svoj drugi zadetek na tekmi dosegla Eric Pance in Žan Jezovšek. Osem sekund pred koncem je z lepim strelom končni izid srečanja (6:0) postavil Luka Ulamec. Jeseničani tako še naprej v alpski ligi niso prejeli gola pred domačimi gledalci. S to zmago so za zdaj skočili na prvo mesto lestvice, a imajo s tekmo več enako število točk kot še neporaženi Unterland Cavaliers. Naslednji dvoboj hokejiste Jesenic v alpski ligi čaka že v soboto, ko bodo gostovali pri EK Die Zeller Eisbären. Izid, Alpska liga, 4. krog:

Sij Acroni Jesenice - Bregenzerwald 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Pance 13., 52., Jenko 17., Jezovšek 21., 59., Ulamec 60. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke