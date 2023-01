Železarji doživeli prvi domači poraz v Alpski ligi

Železarji so koledarsko leto začeli slabše, kot so si želeli. Potem ko so v zadnji tekmi lanskega leta premagali Cortino z 2:0, so klonili proti zasedbi iz Val Gardene. Jeseničani so bili sicer terensko boljši tekmec in imeli premoč pri strelih na gol, toda pravega učinka ni bilo. Gostje so bili trdni v obrambi in so v prvih dveh tretjinah zdržali vse nalete, tudi pri prednosti domačih z igralcem več. Ko se je v zadnji tretjini že zdelo, da Gardena ne bo zdržala, pa so domači doživeli hladen tuš in v 49. minuti dobili gol. Ob koncu so skušali pritisniti še brez vratarja Anttija Karjalainena, toda naredili napako in zaradi šestih igralcev na ledu dobili kazen, tako da je Gardeni uspelo obraniti minimalno prednost.

Jeseničani so si že pred tekmo (v prejšnjih krogih so izgubili le dvakrat proti ekipi Unterland Cavalirs in drugi zasedbi Celovčanov) zagotovili prvo mesto pred nadaljevanjem, v prvem delu tekmovanja pa jih čaka le še tekma z Lustenauom v četrtek.

Izid, Alpska liga:

Sij Acroni Jesenice – Val Gardena 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Nocker 49.