Domen Prevc je ohranil mirno kri in pred več kot dvajsettisočglavo množico znova pokazal, da mu v dozdajšnjem delu sezone ni para.
Čeprav ni uspel še tretjič pokoriti konkurenco, je z drugim mestom še povišal svojo prednost pred najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku novoletne turneje štirih skakalnic, Avstrijcem Janom Hörlom (41,4 točke). "Zelo sem zadovoljen, da sta mi uspela lepa skoka. V Innsbrucku je vselej izjemno vzdušje, ki pa zna biti na trenutke tudi zahtevno. Ampak če uspeš narediti dober skok, pa lahko res uživaš," je uvodoma za uradno spletno stran Smučarske zveze Slovenije dejal v letošnji zimi izjemni Prevc.
Šestindvajsetletniku se je zmaga na legendarnem Bergislu izmuznila za pičle pol točke. "Po slabšem kvalifikacijskem skoku v soboto sem tokrat svoje delo dobro opravil. Vedno je lahko boljše, toda že v torek nas čaka nova tekma. Veliko stvari se mora poklopiti za kakovosten skok," pravi Domen Prevc, ki je moral priznati premoč Japoncu Renu Nikaidu.
Prevcu je pred zadnjo preizkušnjo letošnje novoletne turneje pomembno sledeče: "V Bischofshofnu pričakujem nekaj mraza, a želim obdržati otroka v sebi in le uživati."
Novoletna turneja, vrstni red (po 3 od skupno 4 tekem):
1. Domen Prevc (Slo) 895,8 točke
2. Jan Hörl (Avt) 854,4
3. Stephan Embacher (Nem) 854,1
4. Ren Nikaido (Jap) 841,7
5. Felix Hoffmann (Nem) 840,4
6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 823,5
9. Anže Lanišek (Slo) 793,1
25. Rok Oblak (Slo) 584,0
49. Žak Mogel (Slo) 209,2
