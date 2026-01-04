'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'

Domen Prevc je ohranil mirno kri in pred več kot dvajsettisočglavo množico znova pokazal, da mu v dozdajšnjem delu sezone ni para.

Čeprav ni uspel še tretjič pokoriti konkurenco, je z drugim mestom še povišal svojo prednost pred najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku novoletne turneje štirih skakalnic, Avstrijcem Janom Hörlom (41,4 točke). "Zelo sem zadovoljen, da sta mi uspela lepa skoka. V Innsbrucku je vselej izjemno vzdušje, ki pa zna biti na trenutke tudi zahtevno. Ampak če uspeš narediti dober skok, pa lahko res uživaš," je uvodoma za uradno spletno stran Smučarske zveze Slovenije dejal v letošnji zimi izjemni Prevc.