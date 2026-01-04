Naslovnica
Zimski športi

'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'

Innsbruck, 04. 01. 2026 17.54 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.V.
Domen Prevc

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je lahko zelo zadovoljen po treh tekmah letošnje turneje štirih skakalnic. V peklenskem vzdušju kultnega Bergisla je vodilni v skupnem seštevku turneje po osvojenem drugem mestu ohranil lepo točkovno prednost pred zadnjo preizkušnjo v Bischofshofnu.

Domen Prevc je ohranil mirno kri in pred več kot dvajsettisočglavo množico znova pokazal, da mu v dozdajšnjem delu sezone ni para.

Čeprav ni uspel še tretjič pokoriti konkurenco, je z drugim mestom še povišal svojo prednost pred najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku novoletne turneje štirih skakalnic, Avstrijcem Janom Hörlom (41,4 točke). "Zelo sem zadovoljen, da sta mi uspela lepa skoka. V Innsbrucku je vselej izjemno vzdušje, ki pa zna biti na trenutke tudi zahtevno. Ampak če uspeš narediti dober skok, pa lahko res uživaš," je uvodoma za uradno spletno stran Smučarske zveze Slovenije dejal v letošnji zimi izjemni Prevc.

Domen Prevc ima pred zadnjo tekmo novoletne turneje štirih skakalnic zajetno točkovno prednost pred prvim zasledovalcem, Avstrijcem Janom Hörlom.
Domen Prevc ima pred zadnjo tekmo novoletne turneje štirih skakalnic zajetno točkovno prednost pred prvim zasledovalcem, Avstrijcem Janom Hörlom.
FOTO: AP

Šestindvajsetletniku se je zmaga na legendarnem Bergislu izmuznila za pičle pol točke. "Po slabšem kvalifikacijskem skoku v soboto sem tokrat svoje delo dobro opravil. Vedno je lahko boljše, toda že v torek nas čaka nova tekma. Veliko stvari se mora poklopiti za kakovosten skok," pravi Domen Prevc, ki je moral priznati premoč Japoncu Renu Nikaidu.

Prevcu je pred zadnjo preizkušnjo letošnje novoletne turneje pomembno sledeče: "V Bischofshofnu pričakujem nekaj mraza, a želim obdržati otroka v sebi in le uživati."

Novoletna turneja, vrstni red (po 3 od skupno 4 tekem):

1. Domen Prevc (Slo) 895,8 točke

2. Jan Hörl (Avt) 854,4

3. Stephan Embacher (Nem) 854,1

4. Ren Nikaido (Jap) 841,7

5. Felix Hoffmann (Nem) 840,4

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 823,5

9. Anže Lanišek (Slo) 793,1

25. Rok Oblak (Slo) 584,0

49. Žak Mogel (Slo) 209,2

Prevcu ušla zmaga iz rok za pol točke

simc167
04. 01. 2026 19.46
Bravo Domen!!!
110166
04. 01. 2026 19.21
Pa bo orel odletel v Slovenijo adijjo prpotentni avstrici lani ste mel srečo , da stemeli zamejskega slovenca haa hha......
G. Papež
04. 01. 2026 19.03
Domen, zaključi jih v sredo.
dron
04. 01. 2026 19.12
A v kleti še nimate koledarja 2026?🐑🙉
Car 1976
04. 01. 2026 18.42
Bravo Domen, sodniki pa žal ne delajo v naše dobro. Upam da se kaj spremeni. Še dobro da sj toliko boljši od vseh
3320.
04. 01. 2026 18.51
Sodniki res mešaji drek, Lanišek leto dobiva od 0.5 do 1 točke prenizke ocene, njegov telemark je res izrazito lep.
bibaleze
