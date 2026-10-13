'Zelo pomembno je, da imamo štiri močne in stabilne skakalce'

"Rad bi vseeno poudaril, da primarna naloga Domna ni bila kvota, ampak smo želeli tekmovalno obdobje letos nekoliko drugače zastaviti, bolj inovativno. Celinski pokal se mi je zdel za to zelo primeren," je pojasnil Robert Hrgota. Slovenci so si dodatno mesto želeli predvsem prek nastopov Žige Jančarja, ki je po selektorjevi oceni na tekmah poletne velike nagrade kazal visoko raven skakanja, vendar mu kvote ni uspelo osvojiti. "Želeli smo si petega skakalca. Žal se ni izšlo," je priznal Hrgota, ki pa v tem ne vidi nujno zgolj slabosti. V celinskem pokalu bo zdaj znotraj slovenskih skakalcev večja konkurenca za mesta, najboljši pa si bo moral nastop med svetovno elito izboriti z dobrimi rezultati. Selektor si želi, da bi tako v svetovni pokal prišel še bolje pripravljen skakalec, ki bo lahko konkurenčen tudi na najvišji ravni.

Domen Prevc bo tudi v novi sezoni 2026/27 eden od (glavnih) favoritov za osvojitev velikega kristalnega globusa. FOTO: Damjan Žibert

Diskvalifikacija Domna Prevca je bila posledica neustreznega dresa. Pri kontroli so ugotovili, da je bil obseg na zgornjem delu stegna za 1,5 centimetra prevelik. Hrgota je pojasnil, da Prevc ni uporabil kombinezona, ki je bil načrtovan in pripravljen za tekmo. "Na celinskem pokalu lahko izbiraš med več dresi. Domen se je odločil za drugega, ki pa ni bil pripravljen za tekmo glede na njegove takratne mere. Vmes je namreč shujšal in izgubil približno centimeter obsega stegna, pri tem dresu pa tega nismo ustrezno upoštevali," je pojasnil selektor.

Glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev Robert Hrgota je zadovoljen s potekom priprav na prihajajočo sezono. FOTO: Damjan Žibert

Napake ne želijo ponoviti, zato bodo v prihodnje še pozornejši pri preverjanju opreme. Hrgota ob tem opozarja na nekatere nejasnosti v pravilih, zlasti pri razlagi rumenih kartonov in prenašanju kazni v zimski del sezone. Kljub temu priznava, da morajo biti pri opremi dosledni: "Seveda nismo šli na tekmo po diskvalifikacijo. Moramo biti bolj pozorni, da se to ne ponovi." Priprave so po njegovih besedah potekale po načrtih. Pri najboljših posameznikih opaža napredek, veseli ga tudi, da se Lovro Kos vrača na želeno raven. Zadovoljen je zlasti z Domnom Prevcem, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem, medtem ko si želi, da bi se oblikoval še stabilen četrti skakalec.

Anže Lanišek v novo sezono vstopa z visokimi pričakovanji. FOTO: Profimedia