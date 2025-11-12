'Zelo sem že nervozna in zato komaj čakam, da se začne'

- FOTO: Aljoša Kravanja
Selektor skakalk Jurij Tepeš je že določil postavo za Lillehammer. Poleg dvakratne skupne zmagovalke svetovnega pokala Nike Prevc bodo na Norveško odpotovale še Nika Vodan, Katra Komar, Tinkara Komar in Maja Kovačič. "Zadovoljen sem s pripravami, ki smo jih lahko izvedli. Imeli pa smo veliko težav s poškodbami, zato je bila poletna sezona kar težka. Z veseljem pričakujem zimo, verjamem, da nam bo lažje. Vrhuncev v sezoni bo veliko, tu so olimpijske igre, ampak mene morda najbolj zanima finale v Planici, kjer si želim, da nastopi čim več naših skakalk," je dejal Tepeš.
Dvakratna svetovna prvakinja in skupna zmagovalka sezone Nika Prevc pa je dejala, da o planiškem finalu sezone še ne razmišlja. "Veliko pa razmišljam o začetku sezone, zelo sem že nervozna in zato komaj že čakam, da se začne," je priznala najboljša skakalka na svetu. "Okrog mene je res mlada ekipa. Sprememb je veliko. Želim izboljšati lansko sezono, predvsem si želim, da ne bo poškodb. Ciljev je več, predvsem pa se veselim letalnice v Planici," je povedala izkušena Nika Vodan.
Uvodna tekma svetovnega pokala bo 21. novembra preizkušnja mešanih ekip, v soboto in nedeljo sledita posamični tekmi v obeh konkurencah.
