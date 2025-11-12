'Zelo sem že nervozna in zato komaj čakam, da se začne'

Selektor skakalk Jurij Tepeš je že določil postavo za Lillehammer. Poleg dvakratne skupne zmagovalke svetovnega pokala Nike Prevc bodo na Norveško odpotovale še Nika Vodan, Katra Komar, Tinkara Komar in Maja Kovačič. "Zadovoljen sem s pripravami, ki smo jih lahko izvedli. Imeli pa smo veliko težav s poškodbami, zato je bila poletna sezona kar težka. Z veseljem pričakujem zimo, verjamem, da nam bo lažje. Vrhuncev v sezoni bo veliko, tu so olimpijske igre, ampak mene morda najbolj zanima finale v Planici, kjer si želim, da nastopi čim več naših skakalk," je dejal Tepeš.