Ženska štafeta Švedinjam, Slovenke 19.

V napetem obračunu je dolgo kazalo na zmago Norveške, ko pa so favoritinje grešile, so vodstvo prevzele Švedinje in v zadnjem krogu Belorusinje z Eleno Kručinkino, v dvoboju za prvo mesto pa je imela v končnici več moči mlajša od sester Oeberg. Prav tako zanimiv je bil boj za tretje mesto, za katerega so se udarile Francozinje in Američanke, a se je kmalu izkazalo, da je Julia Simon premočna za Američanko. Do četrtega mesta so se v finišu dokopale svetovne prvakinje s Pokljuke Norvežanke. Slovenija je zaostala za krog. Že Polona Klemenčič je morala dvakrat v kazenski krog in ko je še enega dodala Lea Einfalt, je bilo jasno, da bodo Slovenke težko zdržale do konca. Nina Zadravec je sicer nastopila solidno, vseeno pa ni mogla preprečiti, da je vodilne v zadnjem krogu ne bi ujele in Niki Vindišar na koncu niti ni bilo treba v smučino.

Slovenke, brez mladihŽive Klemenčič inLene Repinc, ki nastopata na MSP v Avstriji, so bile celo zadnje med 21 reprezentancami, nato pa po diskvalifikaciji Južne Koreje in Ukrajine pridobile dve mesti.

V petek bo na sporedu moška štafeta. Slovenske barve bodo branili Miha Dovžan, Jakov Fak, Rok TršaninKlemen Bauer.

Izidi, ženske, 4 x 6 km:

1. Švedska 1:03:26,6 (0+6)

(Mona Brorsson, Hana Oeberg, Linn Persson, Elvira Oeberg)

2. Belorusija + 1,2 (0+9)

3. Francija 27,8 (1+8

4. Norveška 40,0 (1+10)

...

19. Slovenija krog zaostanka

(Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec, Nika Vindišar)