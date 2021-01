Prestavljeni superveleslalom v Garmisch-Partenkirchnu bo v ponedeljek

V Garmisch-Partenkirchnu se ob 11. uri, kot je bilo načrtovano, ni začel superveleslalom za svetovni pokal alpskih smučark. Zaradi goste megle so najprej preložili začetek tekme. Ta naj bi se po novem začela ob 13.30. Ker se razmere niso spremenile, so bili organizatorji tekmo prisiljeni odpovedati. To bodo skušali izpeljati v ponedeljek.

icon-expand Lara Gut-Behrami je bila najhitrejša v soboto. FOTO: AP Švicarka Lara Gut-Behrami je v soboto zmagala na prvem od dveh superveleslalomov na progi Kandahar 1. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie in Italijanka Sofia Goggia. Ob odsotnosti Ilke Štuhec zaradi poškodbe gležnja je na sobotni tekmi od Slovenk nastopila le Maruša Ferk, ki je točke osvojila s 25. mestom. Garmisch je zadnja postaja svetovnega pokala alpskih smučark pred svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo prihodnji mesec. Zaradi slabega vremena v Garmisch-Partenkirchnu niso uspeli izpeljati smuka. Oba smukaška treninga so namreč odpovedali. Odpoved smuka pa je pomenila, da bosta na tem prizorišču dva superveleslaloma. Za drugega bodo izkoristili rezervni ponedeljkov termin z začetkom ob 11. uri.