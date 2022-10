Ženski veleslalom odpovedan

Na prvem ženskem veleslalomu bi morali nastopiti dve Slovenki, Ana Bucik s številko 20 in Neja Dvornik s številko 48. Meta Hrovat, Tina Robnik in Andreja Slokar bi Sölden že tako izpustile zaradi poškodb. Organizatorji so že v petek zvečer po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA start prve vožnje prestavili na 11. uro, a današnje razmere, padal je dež pomešan s snegom, ter vidljivost enostavno niso dopuščale izvedbe prve tekme nove sezone alpskega smučanja. "Danes nam res ne bi uspelo. Enostavno danes do 11. ure ne bi zmogli iz športnega ter varnostnega vidika zagotoviti enakovrednih razmer na stezi," je dejal vodja tekem v tehničnih disciplinah Markus Mayr. "Uresničila se je napoved, ki smo se je najbolj bali. Dež in sneg, ki sta zmehčala progo. Snega enostavno ne bi mogli spraviti s proge, tudi gibanje delavcev pa bi bilo zelo nevarno," je še dodal Mayr.

Za zdaj vodstvo tekmovanja še ni sporočilo, kje bodo skušali nadomestiti enega od sicer 11 načrtovanih veleslalomov v tej sezoni. To je sicer prva odpoved ženskega uvoda sezone na ledeniku Rettenbach po letu 2006, poroča APA.

Moška preizkušnja, ki se bo s prvo vožnjo začela v nedeljo ob 10. uri, je za zdaj vprašljiva. Vodja tekmovanja Rainer Gstrein je, kot piše APA, zagotovil, da bodo storili vse, da bodo tudi s pomočjo vode in soli pripravili ustrezno progo za moški uvod sezone.