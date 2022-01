Zgodilo se je, ko ni pričakoval, zato si zdaj ne bo nalagal nepotrebnega pritiska

Peter Prevc se bo tako na svojo četrto olimpijado podal z zvrhano mero izkušenj, ki mu narekujejo, da si prevelikih pričakovanj ni modro postavljati. "Hočem gledati le naprej in izhajati iz tega, kjer sem danes. Grem iz dneva v dan in delam zato, da bom dober. Zdi se mi, da v Sočiju nisem zares pričakoval medalje in se je zgodila. V Južni Koreji pa sem želel izsiliti dober rezultat, ampak se ni izšlo," je 29-letnik odgovoril na vprašanje, kako prav mu bodo prišle pretekle izkušnje.

Slast olimpijskih iger je prvič okusil še kot najstnik, ko je v kanadskem Vancouvru na srednji skakalnici zablestel s sedmim mestom. Štiri leta kasneje je v Sočiju že veljal za uveljavljeno ime in to potrdil s srebrno in bronasto medaljo iz obeh posamičnih preizkušenj. Bili sta sploh prvi za Slovenijo med posamezniki, v Pjongčangu 2018 pa ga ni bilo v boju za najvišja mesta.

Formo je pred tem pilil na treningih v Planici, kjer si je, kot je povedal, privoščil nekoliko več tveganja, kar se je izkazalo za pravo potezo. "Dobil sem malo več poguma pri odrivu in zaupanja vase," je na sredini novinarski konferenci povedal Prevc in dodal, da v "riskiranju" vseeno ni želel iti čez mejo.

Pa so bile predstave v Zakopanah znak, da se vrača v staro formo? "Počakajmo še 14 dni. Bomo potem videli, ali je forma prava. Zaenkrat je v redu, ker se vse skupaj dviguje. Upam, da se bo še naprej vzpenjala in da se ne bom stabiliziral, kjer sem zdaj."

O odmevni zmagi pa tako on kot ostali reprezentanti ne želijo pretirano razmišljati. "Te zmage so lahko vedno tudi past. Treba se je zavedati, da delaš naprej, kot da jih ni. Da grizeš in greš naprej. Podzavestno si želiš, da bi še naprej kazal več, ampak to so stvari, ki jih je treba odmisliti. Osredotočiti se moramo na delo in vizijo, ki nas je pripeljala do sem," je previden najstarejši od bratov Prevc, ki pričakuje, da se bo na OI za medalje potegovalo od osem do deset skakalcev.

In po videnem na zadnjih preizkušnjah se lahko upravičeno nadejamo, da bo med njimi tudi kakšen predstavnik sončne strani Alp.