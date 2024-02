Žiga Pance: Za takšne tekme se trenira celotno sezono!

Čeprav so gostje iz Italije bolje začeli srečanje in povedli, pa sta dva zadetka mladega Marcela Mahkovca v nadaljevanju že takoj postavila stvari na svoje mesto. "Občutki so seveda dobri, toda najpomembneje je, da smo si z zmago podaljšali to serijo in imamo tako še vedno možnost, da se uvrstimo v četrtfinale. Mislim, da smo danes odigrali zares solidnih 60 minut. Imeli smo pravo energijo, pozna se seveda, da smo igrali v domači dvorani pred domačimi navijači, ki so nas tako lepo podprli. Tiste malenkosti, ki so manjkale v nedeljo, smo danes dodali. Mislim, da smo lahko kar precej samozavestni pred naslednjim obračunom, kljub temu, da je vsaka tekma tekma zase. V končnici je to, kar se je dogajalo prej, hitro pozabljeno. Sedaj je najbolj pomembno, da vsak čim bolj poskrbi zase, da se regeneriramo in dobro pripravimo na četrtkovo tekmo," nam zaupa po torkovi zmagi.