Zlata lisica ni pod vprašajem

Na Pohorju zasneževanje poteka v skladu z vremenskimi pogoji, ki so v teh dneh ugodni. "Start veleslaloma je v 90 odstotkih končan. Od starta veleslaloma do tistega slalomskega smo na 70 odstotkih, v spodnjem delu pa nam manjka med 20-30 odstotkov, da zadostimo normativom Mednarodne smučarske zveze," je dodal generalni sekretar organizacijskega komiteja 57. Zlate lisice Srečko Vilar . Za popolno sliko potrebujejo še dva hladna dneva, da bi Pohorje po celotni veleslalomski stezi zasnežili do Fisovih predpisanih 40 centimetrov snežne odeje, pravi Vilar. O rezervnem načrtu, ki je organizatorje večkrat prisilil v selitev v Kranjsko Goro, kot pravi generalni sekretar Organizacijskega komiteja 57. Zlate lisice, ne razmišljajo. "V tem trenutku ne razmišljamo o planu B, ker smo se na vse zelo dobro pripravili s partnerjem Marpromom, ki skrbi, da je dovolj snega, tudi če ne pada z neba."

Letošnje tekmovanje bo zaradi pandemije novega koronavirusa drugačno, saj bo zaradi trenutno veljavnih ukrepov potekalo brez gledalcev in spremljevalnega dogajanja. Vseeno pa so organizatorji in sponzorji prepričani, da bo to še en velik dogodek tako za Štajersko kot celotno Slovenijo. Snežna kontrola bo 7. januarja, ko bo pohorsko strmino ocenil snežni kontrolor Markus Mayr .

Celoten organizacijski načrt se je, kot pravi, začel takoj po koncu zadnje preizkušnje v Kranjski Gori, vse pa je podrejeno trenutnim zdravstvenim razmeram. "Delamo za šport, tekmovalce in gledalce pred televizijskimi ekrani, v letu 2022 pa bomo vse to nadoknadili. Hitro rečeno je vse pod nadzorom. Tekma bo organizirana zelo strogo s tremi mehurčki," je dodal Vilar. Prvi mehurček bo rdeči, v katerem bo 278 oseb. Med njimi bo 89 tekmovalk za oba predvidena veleslaloma. Skupaj s strokovnim osebjem bo v Mariboru v različnih hotelih, ki bodo vrata odprli zgolj za tekme svetovnega pokala, nastanjenih 184 oseb, ostalih 94 je del organizacijskega odbora in predstavnikov Mednarodne smučarske zveze (Fis).

V drugem mehurčku bodo predstavniki medijev, v tretjem pa vsi ostali, na katerih je prav tako odgovornost za organizacijo zdravega in varnega tekmovanja na mariborskem Pohorju. Vsi v mehurčkih bodo morali predložiti negativen test ob prihodu v Maribor. Predsednik OK in predsednik uprave Zavarovalnice Sava David Kastelicje prepričan, da bo tudi tokratna Zlata lisica kljub zahtevnim razmeram odšla v anale. "Upam, da bomo samo enkrat tekmovanje organizirali v takšnih okoliščinah v drugačnem vzdušju. Kot predsednik OK lahko potrdim, da vsa dela potekajo v skladu z okoliščinami. Težav ni."

"Kot sponzor s ponosom ostajamo ob strani Zlati lisici, tudi trenutne razmere nas niso tako omajale, da bi razmišljali o čem drugem. To je naš paradni dogodek in veseli smo, da ga lahko poklonimo ljudem. Lisica bo takšna kot mora biti, tekmovalna, odlična in dobro organizirana," je sklenil Kastelic.