Zlata lisica uradno brez Mikaele Shiffrin

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin se je po nenadni smrti očeta Jeffa, ki je umrl 3. februarja v 66. letu starosti, vrnila v Kolorado in izpustila vse nadaljnje tekme za svetovni pokal v Sočiju in Garmisch-Partenkirchnu. Štiriindvajsetletna Američanka je navkljub odsotnosti še naprej vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala in ima 145 točk prednosti pred drugouvrščeno Italijanko Federico Brignone. Ob tem je na vrhu slalomskega seštevka pokala ter v "top 3" v smuku, superveleslalomu in veleslalomu.

Konec tega tedna bo Kranjska Gora namesto Maribora gostila 56. Zlato lisico. Na smučišču v Podkorenu bo v soboto na sporedu veleslalom, v nedeljo pa še slalom.

Dragšič: Proga na Vitrancu bo dobro pripravljena

Vodja tekmovanja Mitja Dragšič skupaj z generalnim sekretarjem organizacijskega odbora Srečkom Vilarjemnapoveduje, da bo proga zelo dobro pripravljena.

"Zelo dobro smo jo utrdili in prepričan sem, da bo zdržala vse tekmovalke, tako da bodo imele tudi tiste z višjimi številkami dobre pogoje za nastop in morebitna presenečanja," je napovedal Dragšič, Vilar pa je še bolj smelo zatrdil, da bo ko konec tedna v Kranjski Gori ena najboljših tekem v vsej sezoni svetovnega pokala. Dan pred tekmo so bile temperature sicer bolj spomladanske kot zimske in je sneg le na progah.

Tekmovalke iz 21 držav

Nastopilo bo 57 veleslalomistk iz 21 držav, tekmovanje bo začela Norvežanka Mina Fuerst Holtmann, prvo jakostno skupino pa bo sklenila s številko 15 Kranjskogorčanka Meta Hrovat. Kot 17. po vrsti se bo s starta pognala Tina Robnik, število 26 ima Ana Bucik, 40 Neja Dvornik, 53 Rebeka Oblak, 57 pa Nika Tomšič. Žreb številk so opravili na Bledu, kjer je nastanjena večina ekip.

Hrovatova, Bucikova in Dvornikova bodo nastopile na obeh tekmah, na nedeljskem slalomu pa bodo na startu še Maruša Ferk, Klara Livkin Nika Murovec. Trener slovenske ženske reprezentance Janez Slivnik je povedal, da mu je žal mariborskih organizatorjev, ki so morali preseliti tekmo iz štajerske prestolnice na Vitranc, ter obenem dejal, da je ta selitev prednost za njegove varovanke, saj so v Kranjski Gori veliko trenirale, tudi v dnevih pred tekmo.

Meta Hrovat: Letos nastop pred domačimi gledalci vidim kot velik privilegij

Organizatorji so bili zaradi vremena osmič v zgodovini primorani tekmi iz Štajerske preseliti na Gorenjsko, kjer je štajersko-gorenjska organizacijska naveza tekmovanje nazadnje pripravila leta 2018, na zahtevni podkorenski strmini pa je bila Shiffrinova tedaj razred zase. Ana Drev je že na četrtkovi novinarski konferenci sporočila, da je končala športno pot, poškodovani sta Italijanski Sofia Goggiain Nemka Viktoria Rebensburg, vrača pa se Francozinja Tessa Worley, druga na predlanskem veleslalomu za Zlato lisico.

"Zame bo letos drugače kot pred dvema letoma, takrat mi je nastop pred domačimi gledalci predstavljalo breme. Letos pa to vidim kot velik privilegij, da lahko tekmujem tako blizu doma, skoraj na domačem dvorišču," je povedala 21-letna domačinka Hrovatova in si za spodbudo zaželela tudi veliko gledalcev.

Slednje organizatorji pozivajo, da naj se na pot odpravijo dovolj zgodaj. Med drugim je na glavni cesti med Hrušico in Mojstrano v kraju Dovje zaradi del polovična zapora, promet pa je urejen s semaforji. V času prometne konice bosta izvajalec del in po potrebi tudi policija zagotavljala ročno usmerjanje za čim večjo pretočnost prometa.