Zlata lisica v naslednji zimi v Kranjski Gori, tam tudi pokal Vitranc

Vrhunec bo svetovno prvenstvo v Courchevel/Meribelu od 6. do 19. februarja. Na programu bo 13 tekem v 14 dneh z uvodnim tednom s tekmami v hitrih disciplinah, enako kot lani v Cortini d'Ampezzo. Program francoskega svetovnega prvenstva vključuje dve različni prizorišči, Meribel bo gostil ženske tekme, Courchevel pa bo prizorišče moškega tekmovanja. Sölden v Avstriji bo tudi letos predstavljal tekmovalni uvod v 57. sezono svetovnega pokala 2022/23 in bo 22. in 23. oktobra gostil tako ženski kot moški veleslalom na ledeniku Rettenbach. Ena od večjih novosti prihajajoče sezone bodo tekme na novih slikovitih prizoriščih pod Matterhornom, na območju Zermatta v Švici in Cervinie v Italiji, kjer bodo pripravili tekmovalni uvod v sezono hitrih disciplin, smuka in superveleslaloma. Karavana alpskih smučarjev bo glede na najnovejši predlog sezono hitrih disciplin odprla s tekmama v Zermattu v soboto in nedeljo, 29. in 30. oktobra, čemur bo sledila ženska turneja 5. in 6. novembra v Cervinii. Severnoameriška turneja bo prišla na vrsto kasneje in bo za razliko od prejšnjih let daljša. Poleg tradicionalnih tekmovanj v Lake Louisu v Kanadi, Beaver Creeku in Killingtonu v ZDA se bo svetovni pokal vrnil v Palisades Tahoe (ZDA) in Aspen (ZDA) z moškimi tekmami po februarskem svetovnem prvenstvu.