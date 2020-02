Zlata lisica zaradi težav z vremenom znova v Kranjski Gori

Kot je v uradni izjavi za javnost sporočili Markus Mayer, se je skupaj z organizacijskim komitejem letošnje Zlate lisice in predstavniki Mednarodne smučarske zveze (Fis) odločil, da tekme preselijo v Kranjsko Goro.

"Snežne in vremenske razmere na Pohorju ne zagotavljajo uspešne izvedbe tekmovanja 15. in 16. februarja v Mariboru. Zato smo bili vsi odgovorni za odločitev enotni, da glede na te razmere ne tvegamo z organizacijo tekmovanja v Mariboru, saj bi s tem sredi sezone lahko izgubili tekmovalni vikend za izvedbo ženskega svetovnega pokala,"piše v sporočilu za javnost.

"Zahvaljujoč takšni skupni odločitvi bo tekmovanje za Zlato lisico vseeno mogoče izvesti v Sloveniji. Osebno mi je žal za vse v Mariboru, ki ste trdo delali za uspešno izvedbo tekmovanja. Žal pa so tople temperature in močan veter preprečile nadaljnjo uspešno pripravo proge. Narave tudi najsodobnejši zasneževalni sistem, žal, ni uspel premagati. Fis zaupa sposobnostim organizacijskega odbora Zlate lisice in tudi v prihodnje računa na organizacijo svetovnega pokala v alpskem smučanju v Mariboru,"je dodal Mayer.